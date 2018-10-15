Лукашенко: защита прав граждан во имя демократии часто подменяется отрицанием нравственных основ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во имя демократии вольно или невольно защита прав и свобод граждан подменяется вседозволенностью и отрицанием нравственных основ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

"XXI век - эпоха глобальных трансформаций. Это время прогрессивных технологий с их безграничными возможностями. Но эта безграничность, к сожалению, становится источником многих угроз и в политической, и в духовной сферах. Об этом мы очень много, больше положенного по протоколу времени, только что говорили с патриархом, обсуждая эту важнейшую проблему, - рассказал Александр Лукашенко. - Мы очень часто видим, что во имя некой мнимой демократии вольно или невольно такие государственные ценности, как защита прав и свобод граждан, подменяются вседозволенностью и отрицанием наших нравственных основ".

Результатом, по словам Президента, становится отчуждение, равнодушие и нетерпимость, которые порождают неприятие людей иных национальностей и вероисповеданий. Споры и разногласия выливаются во взаимное недоверие, информационное противостояние, торговые войны, вооруженные столкновения.

"Множество конфликтов - горячих, тлеющих, замороженных - беспрерывно уносят человеческие жизни, сеют боль и страдания, порождают агрессию в различных регионах, в том числе в непосредственной близости к Беларуси, - заметил глава государства. - Однако на вопрос, как вернуть мир людям, которые не по своей воле оказались в эпицентре этих событий, ответа зачастую не бывает. А вопрос актуален для всех и не раз становился предметом дискуссий на различных, в том числе самых авторитетных, международных площадках и форумах".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь помнит трагические уроки своей истории. "Поэтому мы ценим мир, безопасность, дружбу и взаимопонимание, выступаем за откровенный диалог, сотрудничество и взаимодействие государств и народов. Наши инициативы, направленные на защиту и сохранение традиционных ценностей, известны. Часть из них легла в основу документов ООН, решений международных и региональных организаций", - сказал он.

Визитной карточкой Беларуси как площадки для переговоров по ситуации в Украине стали Минский процесс и минские договоренности. "Мы ближайшие соседи, братские, славянские народы. И дальше мы будем делать все возможное для того, чтобы на украинскую землю скорее вернулись мир и согласие. Раскол - это не про нас, это не для нас. И мы сделаем все, я уверен в этом. Время - самый лучший лекарь и судья, мы обязательно будем вместе", - заявил Президент.

Касаясь проведения в Минске очередного заседания Священного синода Русской православной церкви, Александр Лукашенко отметил, что это свидетельствует о высокой оценке усилий государства по сохранению мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и поддержке конструктивных инициатив религиозных организаций.

"Беларусь за годы своей независимости вместе с православной церковью прошла долгий и тернистый путь укрепления духовных основ, обретения обществом нравственных, жизненных ориентиров", - сказал глава государства.

Президент отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление взаимодействия церкви и государства, поддержание и развитие духовных связей братских народов Беларуси и России. "Мы очень высоко ценим ваше пастырское попечение и внимание к нашей стране", - добавил он.-0-