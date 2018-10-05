5 октября, Ивацевичский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Своим мнением об этой проблеме глава государства сегодня поделился с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта", - сказал Александр Лукашенко.

"Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье", - добавил Президент.

Законопроект о противодействии домашнему насилию разрабатывало Министерство внутренних дел. По мнению главы государства, этим документом должны заниматься другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация Президента. Но мнение милиции при этом, конечно, учитывать надо, подчеркнул Президент.

Глава государства признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать. "Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, - отметил Президент. - Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал".

"Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая Директива Президента, которая касается этих проблем, - привел пример Александр Лукашенко. - А тому, что люди это обсуждают и их возмущают некоторые глупости в проекте закона, я рад. Обостряя эту проблему, они обращают на нее мое внимание. Поэтому будет так, как нужно и выгодно нам, исходя из наших традиций и опыта".

В концепции закона о противодействии домашнему насилию содержится много новых норм, которые уже не один месяц бурно обсуждают в Беларуси. Много споров, в частности, вызывают такие понятия, как "экономическое насилие", когда супругов не разделяют на мужа и жену, а называют просто - партнеры. Не меньше вопросов к нормам воспитания детей. Например, предлагается считать насилием ситуацию, когда родитель не дает ребенку карманных денег или заставляет убирать вещи.

По информации БЕЛТА, в Администрации Президента недавно обсуждалось коллективное письмо, которое подписали около 6 тыс. граждан. В нем они выразили свое недовольство предлагаемыми нововведениями.-0-