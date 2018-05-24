МАРТ уполномочили регулировать цены на продукцию общественного питания в учреждениях образования

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномочия по регулированию цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, передаются Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено указом, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит корректировки в указ от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь". Изменения также предусматривают его приведение в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.-0-