Мирзиеев подарил Лукашенко первый экземпляр сборника стихов Якуба Коласа на узбекском языке

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко вручил главе белорусского государства первый экземпляр сборника стихов Якуба Коласа, переведенных на узбекский язык, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга в Узбекистане была выпущена совсем недавно. В сборник, который назвали "Родные песни", вошли известные произведения белорусского поэта. "Он воспевал схожесть наших народов, писал о природе Узбекистана, чертах узбекского народа", - отметил Шавкат Мирзиеев.

По его словам, Якуба Коласа в Узбекистане очень любят. После открытия его бюста в Ташкенте большое количество горожан посетили это место и возложили цветы.

В свою очередь Александр Лукашенко подарил Президенту Узбекистана книгу "Беларусь и мусульманский мир" и поблагодарил за увековечение в столице памяти Якуба Коласа.

"За то, что вы помните этого человека (это образец белоруса), который воспел в своих произведениях не только Беларусь, но и эту землю, где он был, мы вам очень благодарны", - подчеркнул глава белорусского государства.-0-