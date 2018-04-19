Молочно-товарный комплекс по белорусскому образцу построят рядом с Кишиневом

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молочно-товарный комплекс на основе белорусских технологий построят рядом с Кишиневом. Об этом премьер-министр Молдовы Павел Филип сообщил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам премьера, посещая ранее с визитом Беларусь, он успел ознакомиться с работой сельскохозяйственных предприятий, посетить современные молочно-товарные комплексы.
"Мы договорились на уровне правительств и министерств сельского хозяйства создать такой комплекс недалеко от Кишинева в селе Максимовка", - сказал Павел Филип.
Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что это будет образцово-показательный проект и станет хорошим примером совместного сотрудничества.-0-
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