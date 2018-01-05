Новогодние подарки от Президента вручены воспитанникам спецшколы-интерната в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента вручены сегодня воспитанникам специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха №14 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время акции "Наши дети"

Игорь Карпенко

Компьютер, развивающие игры и сладости ребятам привезли министр образования Игорь Карпенко и депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Макарина-Кибак. Они тепло пообщались с детьми и педагогами, поздравили их с Новым годом, вручили подарки. В школе-интернате для ребят и гостей организовали красочное новогоднее представление.

Во время акции "Наши дети"

В Беларуси продолжается новогодняя благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Игорь Карпенко подчеркнул, что главная задача благотворительного марафона - дать почувствовать всем детям, и прежде всего тем, кто нуждается в особом внимании общества, радость новогодних и рождественских праздников.

Подарки детям

Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.

Сейчас в специальной школе-интернате №14 работают 15 классов дневного отделения и 1 класс вечернего. Всего здесь обучается 112 человек. Для организации образовательного процесса в школе оборудовано 79 кабинетов, в том числе стационарный и мобильный классы информатики, швейная, слесарная и столярная мастерские. Есть также кабинеты индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и произношения, жестового языка.-0-

Фото Оксаны Манчук