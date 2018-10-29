О преемственности, новых проектах и задачах - итоги встречи Лукашенко с молодежью в столетие ВЛКСМ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым повышать в стране роль молодежного движения и четко определиться с основными направлениями работы Белорусского республиканского союза молодежи на современном этапе. Об этом он заявил 29 октября на встрече с активом БРСМ, которая была приурочена к 100-летию ВЛКСМ, сообщает БЕЛТА.

На юбилейную встречу собрались представители разных поколений комсомольцев: от ветеранов движения до нынешних преемников комсомола - активистов БРСМ. С самого начала Александр Лукашенко задал встрече с молодежью неформальный тон - такой формат Президент уже сделал традиционным. Например, глава государства в самом начале мероприятия признался, что на всякий случай даже взял свой комсомольский билет.

"Мы встречаемся здесь, во Дворце Независимости, как свидетельство того, что те юные, еще не вставшие на ноги молодые люди не зря погибали на фронтах Великой Отечественной войны, как свидетельство уважения к трудовому подвигу, который совершило их поколение, и того, что мы благодаря им и тем погибшим сделали для нашей суверенной Беларуси, создав и построив это государство", - сказал Александр Лукашенко.

Столетие комсомола Президент назвал знаменательным днем для ветеранов организации, нынешней молодежи, продолжателей традиций самого массового молодежного движения. "Видеть вас, преемников союза молодежи, - словно вернуться в свою юность, - отметил глава государства. - Этот праздник у меня, как и у многих наших соотечественников, вызывает самые светлые и добрые воспоминания. Потому что комсомол - это молодость, неудержимая энергия жизни. Время благородного стремления изменить мир к лучшему".

"В этом плане сегодня ничего не изменилось. По-разному мы хотим этот мир изменить, может быть, несколько иными методами, чем раньше. Но мы хотим этот мир изменить к лучшему. Это главная задача нашей молодежи", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что история создания и становления организации была далека от романтики: "Первые комсомольцы - это дети революции и страшной гражданской войны (которая была развязана и на территории нашей Беларуси). Сложной эпохи, однозначную оценку которой до сих пор не могут дать ни ученые, ни политики".

"Но комсомольцы оставили нам примеры беззаветной преданности Отечеству, искренней веры в идеалы честности и справедливости, достойные подражания", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что в начале прошлого века юноши и девушки в буквальном смысле возрождали страну. При этом работать и жить часто приходилось в тяжелейших условиях. "Но был энтузиазм. Было искреннее желание стать полезным для своей Родины, взять на себя ответственность за ее будущее. Меньше всего молодежь того поколения думала о материальных благах. Это было поистине патриотическое движение", - сказал белорусский лидер.

"И как бы ни хотелось кому-то исказить эту историю, изложить по-своему, но она подкреплена реальными фактами, цифрами, документальной хроникой. На старых кадрах мы видим искренние, одухотворенные лица. Такое не сыграешь", - добавил Александр Лукашенко.

Говоря о критике комсомольского и молодежного движения, Александр Лукашенко обратил внимание, что это было всегда: "Я тоже критиковал наших лидеров комсомольских за некую заорганизованность, формализм и так далее. Все было". При этом он отметил, что и сам был на протяжении нескольких лет связан с комсомольской работой.

"Здесь объективные и субъективные причины того, что нашу организацию не все воспринимают с вдохновением каким-то и однозначностью. Однозначности не будет. Это точно. А то, что не все воспринимают положительно, - к этому надо относиться спокойно", - считает белорусский лидер.

Определенные полярные точки зрения глава государства связывает и с тем, что идет борьба за молодежь, которой предстоит жить и работать не только в Беларуси, но, возможно, и за рубежом. "Только не теряйте свои корни", - призвал Президент.Александр Лукашенко в своем выступлении коснулся и тех позиций, которых стоит придерживаться молодежи. "Как Президент я хочу, чтобы вы не клонились ни влево, ни вправо. Чтобы вы понимали, что вам надо жить, создавать семьи, растить детей. Вы должны в это бурное время, чтобы не утонуть, придерживаться спокойных центристских ориентиров, которые видны перед вами", - отметил глава государства.

Он призвал молодых людей стараться не совершать ошибок, за которые им потом может быть больно, а тем более, которые впоследствии нельзя исправить.

Президент также обратил внимание, что в обществе всегда высоки запросы на справедливость. Александр Лукашенко привел в пример недавние социологические исследования в России, во время которых люди на первое место поставили вопросы справедливости. Этот вопрос всегда лежал в основе политики, проводимой в современной Беларуси. "Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться, - подчеркнул белорусский лидер. - Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был".

Глава государства выразил уверенность, что белорусский народ никогда не потерпит несправедливости. "Поэтому и политику мы проводим более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость. Но не в будущем, а в настоящем", - сказал он.

"Мы живем в очень сложный период перехода от одного к другому. Правда, до сих пор не все определились, от чего к чему мы переходим. Поэтому мы особо громко не заявляем в Беларуси о том, от чего к чему мы идем. Мы просто живем спокойно и совершенствуем то, что у нас есть. И делаем мир лучше. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я нигде не говорю, что мы идем от плановой экономики к рыночной".

Президент обратил внимание на высокую степень неопределенности того, что происходит в мире, особенно в последние месяцы. "Даже наши суперлибералы поколебались в этих оценках и уже тоже не говорят о каком-то рынке. Но то, что общество сейчас полевело, особенно на постсоветском пространстве - это факт. И буквально в ближайшем будущем вы это увидите. Не будет уже тех радикальных изменений, призывов к этим радикальным изменениям", - уверен глава государства.

"Народы, особенно наши славянские, отвергли этот радикализм. И то, что мы не побежали тогда, в этот бешеный радикальный рынок, мы от этого выиграем еще. Мы и так выиграли то, что не пошли по радикальному пути, но будет еще лучше", - считает белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что все факты, связанные с основными вехами развития комсомольского движения, не подлежат никакому сомнению, их нельзя переписать или скрыть, они навсегда остались в истории.

"Но понятия дружбы, братства, единства, любви к Родине, веры в будущее, ставшие гимном Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, и спустя 100 лет не потеряли своей актуальности. Поэтому, когда распался союз и новые государства перечеркнули славную историю комсомола, мы подхватили его знамя и передали своим детям, - обратил внимание глава государства. - Наше достояние в том, что только мы, пусть в другом виде, под другим названием, сохранили нашу молодежную организацию. Мы были первые, кто пошел этим путем. А сегодня за нами идут и другие, и огромная Россия тоже пришла к пониманию этого".

Создавая молодежную организацию, в Беларуси ничего не придумывали, а взяли за основу связь поколений, преемственность, историческую память, заметил Александр Лукашенко. "Вы должны знать и помнить, что являетесь наследниками героев, что надо жить так, чтобы не было стыдно перед их памятью. Беречь правду о героическом прошлом, рассказывать ее подрастающему поколению, потом - своим детям. Сохранить мир и единство, завещанные нам комсомольцами. Продолжить их дело - жить и работать во имя счастья и благополучия будущих поколений", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что построено сильное, суверенное государство, были сохранены лучшие достижения уходящей эпохи, чтобы новые поколения рождались и росли в мирной, независимой стране, знали свои корни, понимали традиции и уважали историю.

"Так и случилось. Мы воспитали достойное поколение. Но, к сожалению, в глобальном и нравственном смысле мир не стал лучше. Борьба добра и зла не прекращается. Она проникает в духовную, социальную, экономическую и политическую сферы. Через книги, новости, фильмы, рекламу, моду. Это фронт, где не стреляют, но тоже бьют на поражение - только через сознание людей. Это самое опасное и самое страшное", - заявил Александр Лукашенко.

Не потерять в такой битве свой моральный облик, свой мир - это подвиг, подчеркнул глава государства. Задача молодежи, по его словам, - отстаивать высокие идеалы честности и справедливости, традиционные духовные ценности в мире скептиков и циников, в мире конфликтов и войн, которые пусть и не затронули белорусскую землю, но подошли слишком близко к ее границам. "Наша с вами задача - уберечь этот клочок от потрясений, ибо негде будет жить ни нам, ни вам, ни тем более нашим детям", - сказал Президент.

"И если проследим хронологию известных трагических событий, то увидим, что точкой отсчета многих стало целенаправленное манипулирование сознанием молодежи. И везде в этот процесс затаскивали молодежь, и она шла. Потому что молодежь, какими бы вы ни были, вы еще неопытные, у вас нет этой жизненной силы, которую вы приобретете со временем", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что государство делает все для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле. "Но ваша задача не дать шанса даже на попытку использовать ваш ум, интеллект и энергию в разрушительных целях. Вы созидатели, должны ими быть. Это ваш генетический код, если хотите. Природой и наследственностью в каждом из вас изначально заложена великая внутренняя сила добра. И мы, славяне, этим от многих отличаемся", - констатировал белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения. "Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я как главнокомандующий обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей", - отметил Президент.

"Вдруг, не дай бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан".

Глава государства подчеркнул, что союз молодежи должен функционировать, как часы - от первого секретаря до первичной ячейки. "Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие. Этот костяк должен действовать, и тогда в трудные периоды я могу задействовать многие рычаги для того, чтобы мобилизовать страну. Конечно, главный костяк - это органы власти, - заметил Президент. - Но останавливаться нельзя, надо совершенствоваться, потому что задействовать структуру на полную мощь можно только тогда, когда вы будете пользоваться огромным авторитетом у молодежи, даже у той, которая не будет членами вашего союза".

Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с ролью, которую в Беларуси должен играть Белорусский республиканский союз молодежи. "Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь", - заявил глава государства.

В качестве примера он привел студотрядовское движение: "Это прекрасная форма. С точки зрения того, что молодежь, особенно сейчас, окунается в этот физический труд. И не только физический. Учится зарабатывать первый рубль для себя. Вот хорошее направление, которое в хорошем смысле слова монополизировано нашим союзом молодежи".

Президент отметил, что появляются и новые движения: волонтерство, наставничество, уход и помощь за больными и немощными, ветеранами. "Но надо определиться и четко дать сигнал нашему обществу, молодежи, чем вы будете заниматься. А органам власти - нам надо, не боясь, честно и откровенно сказать, какой властью мы сможем наделить сегодня молодежь, в чем они могут быть помощниками государства, в чем мы их будем поддерживать. Хоть на уровне закона", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что крупные объединения, подобные республиканскому союзу молодежи, являются и основой гражданского общества, хотя определенными кругами принято относить к этой категории лишь те организации, которые "воюют против государства". "В свое время я четко ответил на вопрос, что такое для нас гражданское общество. Мы не разрушили молодежную организацию. Она у нас есть. Чем это не опора нашего гражданского общества", - добавил глава государства. В аналогичном ключе он высказался в отношении профсоюзов, женской, ветеранской организаций.

По мнению Президента, развитию молодежного движения в стране уделяется недостаточно внимания. "И нам надо заняться этим вопросом немедленно, - сказал Александр Лукашенко. - Они должны внести предложения, исходя уже из своего, пусть небольшого, опыта, что мы можем сделать и чего они хотят. А мы, власть, должны ответить на этот вопрос законами, указами, распоряжениями, чтобы наделить какими-то властными полномочиями, мягче скажем, правами эту молодежную организацию".

Глава государства подчеркнул, что инициатива должна исходить именно от молодых людей. Он провел аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а выслушала их предложения и реализовала лучшие из них.

"Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды нашей молодежной организации. Теперь вы должны сделать так, чтобы организация стала в хорошем смысле слова по-настоящему боеспособной, - заявил Александр Лукашенко. - Вас много, но вы не вся наша молодежь. И вы должны стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси, примером активного, серьезного участия в жизни страны, чтобы за вами пошли остальные".

При этом Президент обратил внимание, что самое главное на этом пути - отсутствие всякого формализма. "Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно: в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне. А для того чтобы за вами пошли, надо жить той жизнью, которой живет сегодня молодежь. Если вы отгородились от молодежи какой-то непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее молодежной организации. Вы должны делать то, чем живет молодежь, и быть на полшага, на шаг впереди, чтобы быть ориентиром для нее", - отметил он.

"Нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. Не распыляйтесь, не пытайтесь охватить все и быть везде - вы не успеете. Определитесь в главном, по мере движения вы будете добавлять те или иные направления, которые сможете потянуть, - посоветовал глава государства. - Не бросайтесь на то, чего вы не можете потянуть. Сегодня идет борьба, страшное противоборство, ошибок допускать нельзя, ибо противники будут жестоко это использовать. Они будут делать все для того, чтобы вы споткнулись и упали. Поэтому будьте аккуратны и осторожны, давайте будем вместе советоваться".

В качестве новых направлений деятельности Александр Лукашенко предложил создавать молодежи рабочие бригады, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве. "Вам будут рады на нашем новом заводе "БЕЛДЖИ", на БелАЗе, на швейных и других предприятиях. Это будет ваш вклад в укрепление экономики страны. Возьмите шефство над строительством большого объекта. Назовите его молодежным, чтобы тоже оставить свой БАМ в истории уже современной Беларуси", - добавил Президент.

"Каждый из вас должен понять: ничего в мире не дается без тяжелейшего изнурительного труда и испытаний, легкого хлеба не бывает, - констатировал глава государства. - Надо активней подключаться к вопросам государственного управления. Если у вас есть серьезные предложения, мы можем обсудить их сегодня. Дельные, разумные идеи будут услышаны и учтены".

Александр Лукашенко пожелал молодым людям быть стойкими, непреклонными и жесткими, защищая все родное: землю и людей, историю страны и память, культуру и ценности. "При этом оставайтесь честными и порядочными. Просто будьте хорошими людьми. Только так мы сохраним нашу Беларусь", - резюмировал он.

Во время встречи с активом БРСМ Президент рассказал о своей комсомольской юности, поделился воспоминаниями тех лет. Глава государства внимательно выслушал предложения молодых людей, обсудил с ними их инициативы, откровенно ответил на все вопросы и рассказал о своем видении тех или иных аспектов.

Участники мероприятия, в частности, предложили присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности. Глава государства не исключил такой возможности. "Пройдем этот путь спокойно. Есть определенные процедуры, и если данная идея будет поддержана до Президента, я соглашусь", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одно предложение касалось более широкой популяризации государственной символики страны. По мнению молодых людей, белорусский флаг должен быть в каждой семье, в этой связи прозвучала идея сделать при будущей переписи населения такой подарок в каждый дом. Главе государства понравилось это предложение: "Это хорошая идея, мы не просто подумаем, а реализуем ее". Президент также отметил, что традиция широко популяризировать национальную символику есть во многих странах.

Брестские представители Белорусского республиканского союза молодежи пригласили Александра Лукашенко на празднование 1000-летия своего города, которое будет отмечаться в следующее году. "Я с большим удовольствием, даже если бы вы меня не пригласили, приехал бы. А так у меня будет повод - молодежь пригласила", - ответил на приглашение глава государства. Он подчеркнул, что большое внимание уделяет развитию всех регионов страны, в том числе и Брестчины. Именно благодаря вниманию государства область получила развитие по всем направлениям.

Отдельно были затронуты вопросы спортивной тематики. Организаторы социального проекта "Личный пример" выступили с предложением открыть специализированные площадки для занятий воркаутом. Президент пообещал поддержку этому проекту и заметил, что в стране уже занимаются оборудованием спортивных площадок, в том числе в рамках благоустройства малых населенных пунктов.

"Мы посмотрим со специалистами, доработаем те идеи, которые вы предлагаете, - сказал Александр Лукашенко. - Дело нужное, хорошее. Все нуждается в развитии. И если это в развитие этого движения, будем только благодарны. Поддержка вам обеспечена. Действуйте".

Рассказывая о своем личном отношении к спорту, глава государства отметил, что старается уделять ему примерно два часа в день. "Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся", - сказал белорусский лидер.

Президент признался, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе. "И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс", - посоветовал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы молодежи, глава государства сделал особый акцент на природном богатстве Беларуси, лесах и болотах, которые называют "легкими Европы". "Я вырос на природе, человек из деревни. Для меня это близко", - сказал он.

Александр Лукашенко высказался в поддержку дальнейшей работы по озеленению белорусских городов и столицы не только в преддверии предстоящих Европейских игр, но и на перспективу. Этому направлению будет уделено дополнительное внимание и в рамках Года малой родины, под знаком которого в Беларуси проходят 2018-2020 годы. "Когда я принимал решение о том, что это (2018-й) будет Годом малой родины, я понимал, что за год многое сделать не успеем. Поэтому будет три года. Но в каждом году будет какая-то идея, - сказал глава государства. - Может быть, процесс озеленения, возрождения природы малой и большой родины станет основным идейным содержанием 2019 года. В ближайшее время подумаем - министры, Администрация, молодежь свое слово скажет".

От представителей молодежи прозвучало предложение во всех регионах Беларуси открыть парки семейных деревьев, где бы люди могли посадить дерево к какому-то знаменательному для них семейному событию. "Чудесная инициатива. Абсолютно поддерживаю. Человек придет и по плану, который будет в парке, посадит свое деревце", - отметил Александр Лукашенко.

Он признался, что сам уже так поступил, посадив деревья со своими сыновьями и на территории Дворца Независимости, и жилой резиденции.Глава государства поддержал еще одно предложение: в следующем году провести республиканский форум сельской молодежи. Подобное мероприятие уже хорошо зарекомендовало себя на региональном уровне в Минской области. Александр Лукашенко также пообещал посетить это событие, если поступит такое приглашение.

Во время встречи речь шла и об экономическом развитии Беларуси. Отвечая на вопросы ребят, глава государства назвал космическую отрасль, сферу информационных технологий и БелАЭС точками будущего роста страны. Как убежден Президент, без них государство не смогло бы развиваться в современных условиях. "Нам нужны точки роста и роста именно будущего, - считает он. - Построить просто завод сегодня недостаточно. Мир развивается по определенным направлениям, и темпы бешеные. Нам удалось заняться тем, что потом, в будущем, будет очень важно, это в том числе энергетика, возобновляемые источники энергии".

Александр Лукашенко пояснил, что строительство БелАЭС "потянет за собой развитие всей экономики нашей небольшой страны". Этот объект в процессе создания был Всебелорусской молодежной стройкой, на нем активно трудились студотряды. Теперь же предстоит подумать, на каком важном государственном объекте в дальнейшем будут сосредоточены усилия студенческих отрядов, добавил Президент.

Представители актива БРСМ также обсудили с главой государства вопросы волонтерского движения, социальные инициативы, популяризацию национальных достижений в спорте и других отраслях, информационное сопровождение Года малой родины, инфраструктурные проекты по благоустройству населенных пунктов и организации мест для досуга и отдыха горожан.

В завершение встречи белорусский лидер подробно поделился с молодежью воспоминаниями о своей комсомольской юности, рассказал, как его принимали в эту организацию. "Для меня в жизни это большая была школа. Если бы не было комсомола в моей жизни, я бы не был Президентом, - сказал он. - А если бы и был Президентом, я бы не был в отдельных вопросах таким эффективным, потому что я это понимаю (жизненные вопросы) снизу".

Александр Лукашенко подчеркнул, что ему было просто принять решение о своем участии в этой встрече. "Когда стал вопрос, быть или не быть Президенту на 100-летии и как его отмечать, для меня проблем не было. Мы сместили все мероприятия, очистили график. Я сказал: "Этот день мы должны посвятить этому великому празднику". Для меня это фундамент моей жизни, и я ни в коем случае не должен это забывать, невзирая на то, как к этому кто-то отнесется за пределами нашей страны, да и у нас", - заявил Президент.

Говоря о современной молодежной организации, глава государства отметил, что она в том числе должна быть резервом кадров, откуда надо выдвигать наверх способных юношей и девушек. Особое внимание он обратил на роль первичек. "Это та площадка и то место, где все видны и все видно, что мы делаем", - сказал Александр Лукашенко.

Специально к мероприятию во Дворце Независимости развернулась выставка, организованная в форме интерактивных площадок. Экспозиция посвящена работе БРСМ на современном этапе и тематически разделена по трем направлениям: "Беларусь - крыніца натхнення", "IТ. Креативное пространство", "Будущее Родины строить молодым". Посещая экспозицию, Президент с интересом пообщался с победителями республиканских молодежных конкурсов и проектов, лучшими бойцами студенческих и молодежных отрядов.-0-

РЕПОРТАЖ: 100-летие ВЛКСМ во Дворце Независимости: от летописи студотрядов до электронного молодежного билета 100-летие ВЛКСМ отметили сегодня во Дворце Независимости. На юбилейную встречу собрались представители разных поколений комсомольцев: от ветеранов движения до нынешних преемников комсомола - активистов БРСМ.

Фото Николая Петрова