Около Br300 тыс. направят из средств спецфонда Президента на поддержку одаренных учащихся и студентов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно решению, почти Br277 тыс. будут направлены на выплату 179 стипендий студентам и курсантам учреждений высшего образования, 29 денежных премий победителям международных олимпиад по учебным предметам, конкурсов творческих достижений и научно-технического творчества, 185 поощрительных премий педагогическим и научным работникам, внесшим вклад в развитие способностей одаренной молодежи.

Также около Br65 тыс. направят на укрепление материально-технической и методической базы студенческой научно-исследовательской лаборатории "Структура и динамика биологического разнообразия" БГУ в целях повышения качества практической подготовки студентов биологических специальностей.

Принятие распоряжения Президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.-0-