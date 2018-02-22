Опыт военного строительства в Беларуси востребован за рубежом - Лукашенко

22 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Опыт военного строительства в Беларуси востребован в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Опыт военного строительства в Беларуси в настоящее время востребован в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Постоянное внимание уделяется развитию совместных проектов обеспечения безопасности, - отметил Александр Лукашенко. - Все больше и больше государств мира просят нас, чтобы мы их военнослужащих, вплоть до самого высокого уровня, обучали в нашей Военной академии, не бесплатно".

Среди основных направлений международного сотрудничества одним из важнейших является дальнейшее укрепление двухсторонних связей с Российской Федерацией, обратил внимание Президент.

"О высоком уровне нашего военного взаимодействия свидетельствует проведенное в прошлом году стратегическое учение "Запад-2017", оно носило беспрецедентно открытый характер. Международные наблюдатели смогли увидеть своими глазами исключительно оборонительную направленность данного мероприятия", - констатировал глава государства.

Последовательно развивается военное, военно-техническое сотрудничество и с другими странами, прежде всего с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко напомнил, что в прошлом году Беларусь председательствовала в ОДКБ. По инициативе республики в двух регионах с участием национальных воинских контингентов успешно прошло учение "Боевое братство-2017".-0-