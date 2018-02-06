Орденом Матери награждены 58 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 58 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №57 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 февраля, сообщили БЕЛТА в
В их числе садовод Толочинского консервного завода Анна Герасимова, работница Центра творчества детей и молодежи Новобелицкого района Валентина Березина, животновод сельскохозяйственного СПК "Озеры Гродненского района" Татьяна Вардони, повар ГУО "Ясли-сад "Солнышко" д. Лапичи" Ирина Стельмах.-0-
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