Орденом Матери награждены 58 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 58 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №57 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В их числе садовод Толочинского консервного завода Анна Герасимова, работница Центра творчества детей и молодежи Новобелицкого района Валентина Березина, животновод сельскохозяйственного СПК "Озеры Гродненского района" Татьяна Вардони, повар ГУО "Ясли-сад "Солнышко" д. Лапичи" Ирина Стельмах.-0-