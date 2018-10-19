От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября ознакомился с социально-экономическим и градостроительным развитием Гродно, встретился с представителями одаренной и талантливой молодежи из числа студентов местных вузов, сообщает БЕЛТА.

Посещение региона глава государства начал с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве и проблемных вопросов в данной сфере. Один из них - недобор зерна. Неблагоприятные климатические условия в мае-июне отрицательно сказались на производстве растениеводческой продукции. Урожая зерновых собрано меньше по сравнению с прошлым годом.

Как доложил губернатор Владимир Кравцов, недобор фуражного зерна может сказаться на обеспеченности кормовой базы в животноводстве. Поэтому вопрос требовал незамедлительного решения. "Надо посмотреть, что у нас в резерве. Резервы в стране хорошие, и, может быть, одолжить гродненцам, чтобы им не пришлось тратить деньги, покупая это зерно. В будущем они восполнят этот долг", - сказал Президент. Глава государства считает, что необходимо внимательно посмотреть на эту ситуацию и тщательно все рассчитать.

Вопросы рачительного подхода к хозяйствованию во всех сферах были затем в центре внимания во время посещения агротуристического комплекса "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы" Гродненского мясокомбината. Речь шла о необходимости развивать населенные пункты в сельской местности, находить изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма.

"Смотрите по-хозяйски на все вопросы и не замахивайтесь на земли, где гродненцы умеют хозяйствовать", - предупредил чиновников Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой агрокомплекса, который популярен как среди белорусских граждан, так и иностранцев. Президент понаблюдал за тем, как работают резчики по дереву, и сам попробовал себя в этом деле.

Александру Лукашенко также было доложено о перспективах развития областного центра, в том числе модернизации инфраструктуры: дорог, мостов, транспортных развязок. Все это призвано сделать город еще более красивым и современным.

Отдельное внимание он уделил теме создания условий в городе для занятий спортом, в том числе по детско-юношескому направлению. Президент посетил спорткомплекс "Пышки", где ознакомился с организацией работы крытой ледовой площадки хоккейного клуба "Неман" и крытого футбольного манежа футбольного клуба "Неман". Оба этих объекта построены по принципу воздухоопорной конструкции.

Глава государства пообщался с руководителями спортивных учреждений и юными спортсменами, поинтересовался имеющимися проблемами. Он отметил, что необходимо подумать о поощрении тренеров, в том числе небольших детских хоккейных и футбольных команд, за подготовку хороших игроков. Речь идет о том, чтобы поощрять тренеров не только за места на спортивных состязаниях, но и за воспитание спортсменов, которые будут выступать за национальные сборные, ведь на базе подобных региональных спортивных объектов в том числе готовят будущих элитных игроков.

Во время общения со спортсменами также обсуждался вопрос создания дополнительных условий для тренировок воспитанников детских и юношеских спортивных школ. Президент выразил уверенность, что лучшие из них смогут защищать честь страны на самых престижных международных состязаниях.

Одним из главных мероприятий рабочей поездки Александра Лукашенко стало посещение Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Глава государства отметил, что уже давно собирался посетить этот вуз и встретиться со студентами, а потому его приезд стал выполнением ранее данного обещания.

Александр Лукашенко ознакомился с достижениями и перспективами развития университета. Ему доложили, что за последние годы в вузе значительно увеличилось количество преподавателей с учеными степенями и званиями, активно развивается сфера внебюджетной деятельности. Гродненский госуниверситет работает в рамках экспериментальной площадки по внедрению концепции "Университет 3.0". Она предполагает не просто подготовку специалистов, а обучение их действиям в условиях неопределенности, отсутствия готовых решений. В первую очередь речь идет о навыках предпринимательской активности, умении работать над коммерциализацией своих научных разработок. Для этого создается практико-ориентированная образовательная среда, налажены связи с заказчиками кадров. Не остаются в стороне и процессы цифровизации.

Студенты рассказали Президенту о своих научных исследованиях и прикладных разработках. В их числе учебная цифровая лаборатория - цифровые датчики и устройства, которые уже используются на занятиях по физике во многих белорусских школах. Отечественные устройства более компактные и дешевые по сравнению с зарубежными аналогами, при этом сопоставимы с ними по качеству. Кроме того, оборудование имеет значительный экспортный потенциал и уже поставляется за рубеж.

Было также представлено автоматизированное спектральное оборудование для научных исследований. Оно также востребовано за границей. Студенты вуза изучают, в частности, методику применения молекул-маркеров для ранней диагностики некоторых болезней, методику использования наночастиц для исследования нефтяных скважин. Многие разработки могут получить развитие уже на базе местного научно-технологического парка.

Александр Лукашенко ознакомился с проектом "Виртуальная Гродненщина". Он включает сайт для сопровождения безвизовой зоны. Студенты создают виртуальные экскурсии по достопримечательностям, а также объемные 3D-модели утраченных архитектурных памятников.

Вниманию главы государства была представлена и сетевая образовательная платформа университета - образовательный портал. С его помощью студенты могут в любое время и в любом месте получить доступ к учебным материалам, узнать актуальную информацию о деятельности вуза и даже пообщаться в чате с преподавателями.

На базе вуза также работает студенческий медиацентр, который включает в себя теле- и радиостудии, кабинет периодической печати и фотографии. Здесь имеют возможность заниматься и получать первый журналистский опыт не только студенты, но и школьники.

Во время посещения университета обсуждалось строительство для вуза дополнительных корпусов общежитий. Это в том числе помогло бы активнее привлекать на обучение зарубежных студентов. Президент поинтересовался стоимостью проекта и отметил, что на этот вопрос надо посмотреть еще и в сравнении с другими областными центрами. "Если самая большая проблема с обеспеченностью общежитиями, то, конечно, поможем здесь", - сказал он. Александр Лукашенко поручил проанализировать и представить ему всю информацию на этот счет, в том числе по возможным источникам финансирования, включая местные средства. В целом он выразил уверенность, что в скором будущем обозначенная проблема будет решена.

В университете также прошла встреча Александра Лукашенко с одаренной и талантливой молодежью. На нее были приглашены и студенты других вузов - Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета. Общение проходило в открытом формате за круглым столом. Президент откровенно поделился с молодыми людьми своими взглядами на роль молодежи в формировании будущего страны. Обсуждались такие аспекты, как практико-ориентированное обучение, развитие предпринимательских навыков, вопросы качества и востребованности как отечественного, так и зарубежного образования. Александр Лукашенко высказал свою позицию относительно подготовки военных кадров и по теме патриотического воспитания молодежи. Глава государства также рассказал студентам о собственных воспоминаниях студенческих лет, поделился некоторыми подробностями работы на президентском посту и принимаемых государственных решений.

В свою очередь участники встречи смогли задать Президенту интересующие их вопросы и получить максимально откровенные ответы.

Делясь впечатлениями от Гродненской области, Александр Лукашенко отметил, что бывал в этом регионе еще во времена СССР. "Это была самая развитая, лучшая область в Советском Союзе. Цветущий сад. Я сам как руководитель приезжал сюда учиться возделывать картофель, сеять зерновые, получать огромные урожаи", - сказал он.

По словам главы государства, и сейчас Гродненская область также во многом образец для других регионов. "В Гродно, да, бываю реже, но это потому, что здесь хорошо работают. А вот в Гродненской области бываю очень часто, иногда даже никто этого не видит, смотрю, как здесь сеют и убирают", - отметил Александр Лукашенко.

"Я счастливый человек как Президент, у меня родина - вся моя Беларусь. Частичка моего сердца во всех уголках страны. Да, я родился на востоке, получал здесь образование, служил на западной границе на Брестчине. А с Гродненской области начинал первую предвыборную кампанию", - поделился воспоминаниями Президент. Он добавил, что теплые чувства у него возникают и при посещении Гомельской, Витебской областей.

А вот студенческие годы для будущего Президента были не самыми счастливыми, признался Александр Лукашенко: "Это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось".

В том числе поэтому, сказал глава государства, он в уделяет много внимания совершенствованию высшего образования, пытается сделать его практико-ориентированным, настаивает на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. "Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой - в зависимости от специальности", - уверен Александр Лукашенко.

Он считает, что белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. "Система образования должна поощрять инициативу. Это требование современного мира, - заметил глава государства. - Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом".

Президент констатировал, что гродненские вузы являются интеллектуальным центром не только области, но и по отдельным направлениям - всей страны. В этой связи надо, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности.

В Беларуси активно используется модель "Университет 3.0", по которой работает и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. "Результат этой программы - ваша сегодняшняя презентация. Конечно же, по тем направлениям, которые были представлены, она впечатляет", - отметил Александр Лукашенко.

Для государства важно вовремя заметить студентов с ярко выраженными лидерскими качествами, нацеленных на политическую карьеру, обратил внимание глава государства. "Если вы будете ориентированы и на государственную службу, я буду это только приветствовать, - сказал он. - Управленческие навыки надо развивать. Для этого у нас существует Академия управления при Президенте. Сейчас мы формируем там целостную систему отбора претендентов на получение второго высшего образования. Я поручил, чтобы оставили небольшое место для того, чтобы могли и после средней школы там получать образование, но только самые талантливые и перспективные".

"Подавляющее количество наших успехов зависит от того, какое управление. Поэтому буду очень рад, если у вас появится десяток-другой будущих госслужащих, управленцев. Мы готовы их принять в Академию управления, потому что это будет совершенно новое учебное заведение", - добавил Александр Лукашенко. Он также заверил, что достойных и готовых к госслужбе молодых людей в Беларуси будут всячески поддерживать.

Белорусское образование в целом глава государства считает качественным, конкурентоспособным и востребованным в мире. А бытующее порой мнение, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, не оправданным. "Хорошо там, где нас нет. Это не я придумал. Это выстрадано народом, - сказал он. - Это для того, чтобы вас туда затянуть, чтобы вы туда поехали. А там не дешево".

Данный тезис подтверждается тем, что в белорусских вузах обучаются сотни и тысячи иностранных граждан. Например, много студентов из Китая. "У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительному искусству, медицине, по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что если по западным рейтингам белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то, например, по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. Александр Лукашенко считает, что такая расстановка позиций в западных рейтингах в том числе направлена на популяризацию собственных образовательных услуг. "Все это политика. Надо опустить (других), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование", - сказал глава государства.

Стремление части белорусской молодежи получить высшее образование за рубежом тревожит и требует внимания со стороны государства, отметил Президент. "Хуже, если талантливые молодые люди, во-первых, уедут за рубеж, получив образование здесь, а во-вторых, если они там получат образование и там останутся, - пояснил он. - Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет - не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше".

Александр Лукашенко констатировал, что попасть в высшие эшелоны общества за рубежом невозможно. "Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, - подчеркнул он. - Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, - это не проблема для государства. Но все равно я как Президент хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь".

Наряду с этим глава государства отметил, что в Беларуси готовы и будут перенимать все лучшее, что есть в образовании на Западе, но не слепо копировать. "Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании", - сказал белорусский лидер.

"Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям", - уверен Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что в скором времени проведет совещание, во время которого члены правительства доложат, как выполняются его поручения по развитию системы высшего образования в стране.

Он также отметил, что белорусским вузам необходимо работать над развитием учебно-лабораторной базы, строительством новых общежитий, в том числе для привлечения иностранных студентов и экспорта образовательных услуг.

Отвечая на один из вопросов, глава государства высказался и за развитие международного межвузовского сотрудничества. Он в частности готов поддержать идею о создании и развитии сетевого университета, который осуществлял бы свою деятельность в дистанционной форме с использованием IT-технологий. "Готов поддержать. Мы участники этого сетевого университета СНГ. По-моему, два вуза у нас пока (в этом участвуют)", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, подобное взаимодействие уже осуществляется в плане создания сетевого университета в СНГ - объединение вузов стран Содружества. "Уже опыт есть. Это возвращение к старому, поскольку разорвали эти связи. В этом нет ничего плохого", - заметил белорусский лидер.

Что касается получения образования в таком вузе в дистанционной форме, Александр Лукашенко выразил уверенность, что к этому придут: "Мы сейчас рванули за IT, на цифру все переводим. А здесь нам что мешает общаться и дистанционно получать образование в каком-то другом университете? Я не вижу здесь проблем".

На встрече было отмечено, что подобная практика уже используется и в Беларуси. Например, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы имеет договор о сетевой подготовке с вузом в Барановичах, в том числе осваиваются дистанционные формы подготовки. "Если будет такая востребованность, вы всегда получите поддержку", - заверил глава государства.

Александр Лукашенко считает важным для молодых людей получение высшего образования, но при этом отмечает большую роль профессионализма. Даже, казалось бы, в простых профессиях есть своя высокая планка, к достижению которой необходимо стремиться. "Высшее образование в жизни очень важно, но к тому же надо быть профессионалом, - отметил Президент. - Без образования многие вещи просто невозможны".

На встрече со студентами поднимались и некоторые другие вопросы, не связанные непосредственно с образовательной тематикой. Так, речь зашла о срочной службой в армии, подготовке защитников Родины. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что поступающие в вуз ребята фактически не проходят военную службу. "Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы… - отметил глава государства. - Поэтому я сейчас думаю, как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками".

По мнению Президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность. "Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - привел пример глава государства.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так молодые люди, не отрываясь от учебы, фактически побывают в армии. "После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы. Пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", - подчеркнул глава государства.

Еще один вопрос, который задали студенты, касался возможности введения для них льгот на проезд в общественном транспорте. Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником такого подхода, и напомнил, что ранее в Беларуси еще с советских времен существовала целая система льгот. "Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были", - напомнил глава государства.

Он отметил, что когда встал вопрос наведения порядка в данном вопросе, было принято решение отменить все льготы, а следующим указом установить тем, кому действительно необходима поддержка. Более того, что касается студентов, вузам выделяются из бюджета определенные средства, которыми они могут распоряжаться и направлять в том числе на социальную поддержку. "Чтобы они вместе с комсомолом (молодежной организацией), профсоюзом и руководством вуза определили, кому надо помочь, и не только для проезда", - пояснил Президент.

В целом Александр Лукашенко высказался за адресный характер поддержки тех, кто в этом нуждается. "Но я не сторонник возвращаться к тем льготам, которые когда-то были", - сказал он.

Глава государства также ответил на вопрос, какой ему видится Беларусь, учитывая опыт зарубежных поездок и полученные в ходе них впечатления. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей. Он в первую очередь обратил внимание на выгодное географическое расположение - на перекрестке транзитных путей. Это создает хорошие условия для заработка людей, экономического развития страны. "Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города, - отметил Президент. - Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо".

"Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить", - заявил Александр Лукашенко.

Он также заметил, что все довольны быть не могут. И для того чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия, как например, во время учебы в вузе. "Тот будет успешен, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой. Тот получит больше. Все зависит от человека", - уверен Президент.

"У нас хорошая страна. В нее обратно домой хочется возвращаться", - добавил белорусский лидер.

В завершение встречи студенты и преподаватели Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подарили Александру Лукашенко альбом с гравюрами исторических личностей, жизнь и деятельность которых связана с городом. В альбоме размещены выполненные пером и тушью гравюры Давыда Городенского, Витовта, Стефана Батория, Антония Тизенгауза, Алоизы Пашкевич. Каждое изображение предваряет биография личности. Автор гравюр - выпускник факультета искусств и дизайна Виктор Литвинюк. Работы художника выставлялись в Беларуси и за ее пределами.

Президент сфотографировался на память с участниками встречи.

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