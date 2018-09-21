Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи продолжились в формате рабочего обеда

21 сентября, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина после завершения официальной части продолжились в формате рабочего обеда, передает корреспондент БЕЛТА.

Активные деловые контакты, согласование позиций по наиболее актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества продолжаются и на уровне руководства, и членов правительств двух стран.

Как сообщалось, в Сочи 21 сентября проходят белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств. На повестку дня вынесены вопросы, касающиеся взаимодействия в различных сферах. Ранее Александр Лукашенко выразил уверенность, что стороны могут урегулировать фактически все вопросы двусторонней повестки к концу года. -0-