"Помыслом Божьим и руками человека" - Лукашенко рассказал о личной связи с Трофимовой криницей на малой родине

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с тремя сыновьями в день республиканского субботника работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине. Глава государства рассказал о своих воспоминаниях, связанных с этим местом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня необычайно здесь все. Это моя родина. Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не ходил босиком. Или коров пасли - здесь был свободный луг, он зарос в наши времена, здесь мы заготавливали дрова. Поэтому каждый метр истоптан моими детскими ногами. Поэтому для меня здесь все до сих пор необычно и в то же время привычно", - отметил Президент.

Что касается целебных свойств воды, Александр Лукашенко не склонен преувеличивать, но подчеркнул, что место это намоленное. Еще во времена его детства на криницу приходили люди, молились.

"Мы его осовременили, прошло еще пять лет, и мы решили его восстановить в более широком плане. Потому что со всего СНГ сюда поехали люди, особенно белорусы, россияне, украинцы. Море людей. Места уже не хватало. Поэтому немного расширили, но так, чтобы не нарушить всю эту земную красоту. И сегодня на субботнике мы решили добавить здесь штрихи, чтобы видно было, что человек к этому прикоснулся, и не забывали, что этот источник нужно содержать в хорошем состоянии", - сказал Президент.

Всего во время субботника на Трофимовой кринице работало три бригады, которые выполняли разные работы: занимались посадкой деревьев, кустарников, собирали и устанавливали на деревьях скворечники, выкладывали камнями пешеходную дорожку, обустраивали клумбы. Все вместе участники субботника установили памятный знак с краткой историей этого места.

Лукашенко в республиканский субботник благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России.

Первое упоминание о кринице относится к 1917 году. А в 2013 году Трофимова криница была восстановлена по поручению Президента. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. Известно, что криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве. С родником его связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.

Сейчас возле криницы разбит небольшой сад, в котором деревья высажены в виде букв Т и К, увековечивая тем самым название источника.

За последнее время, учитывая растущую популярность места, были проделаны и другие работы по благоустройству: разбиты клумбы, появилось несколько беседок, скамейки и даже купель. Под ее сводами, как знак межконфессионального согласия в Беларуси, размещены символы четырех религий - православия, католичества, мусульманства и иудаизма. На стене внутри купели есть надпись на белорусском языке: "Помыслам Божым i рукамi чалавека створана гэтая жыватворная крынiца, якая дадзена людзям для ўмацавання здароўя i духу".

Александр Лукашенко рассказал, что регулярно бывает на кринице - по крайней мере несколько раз в год, окунается в источник. При этом никто из сопровождающих, кто также окунался в купели, ни разу не заболел. "Наверное, в этом что-то есть. Но мне кажется, это психология с точки зрения науки. А может, и не только наука, а Господь освятил это место", - отметил глава государства.

"За это лето все здесь зарастет травой, примутся наши деревца. И когда приедете сюда уже где-то в августе, вы увидите совсем другое место", - добавил белорусский лидер.-0-