Порядок реализации "Промагролизингом" техники для организаций АПК продлен на бессрочный период

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок финансирования закупок организациями АПК и других отраслей страны современной техники и оборудования по договорам финансовой аренды через ОАО "Промагролизинг", предусмотренный указом №146 от 2 апреля 2015 года, продлен на бессрочный период. Соответствующий указ №13 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Дальнейшая реализация норм указа №146 будет способствовать стабилизации финансово-экономического состояния организаций - производителей техники и оборудования, стимулировать внутренний спрос, а также позволит решить задачу по оснащению на льготных условиях техникой и оборудованием предприятий различных секторов экономики республики.

Также уточняются нормы указа №146 с учетом практики их применения в отношении функционирования уже открытых специальных счетов организаций АПК.

Устанавливается, что в качестве источника финансирования расходов на уплату утилизационного сбора и ввозного налога на добавленную стоимость при приобретении техники у нерезидентов Беларуси определяются авансовые платежи по договорам финансовой аренды.

Кроме того, организациям АПК предоставляется возможность направления в 2018-2023 годах на погашение задолженности за поставленную РО "Белагросервис" на условиях лизинга технику соответствующих средств местных бюджетов, предоставляемых им в виде прямых выплат и субсидий.-0-