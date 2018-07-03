Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 июля 2018, Вт
+15°C
Переменная облачность EUR 2.3142
USD 1.9898
RUB 3.1705
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси
Президент
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси отстоять суверенитет и независимость
Президент
Беларусь сегодня празднует День Независимости
Общество
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный парад в честь Дня Независимости в Минске
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
16:03 Политика
Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира
16:02 Спорт
В Славгородском районе перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских воинов
15:58 Регионы
В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
15:52 Происшествия
Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран
15:50 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальную модель самолета из серебра подарил витебскому музею ювелир Андрей Жизневский
15:46 Регионы
В СПК "Колхоз "Родина" появилась Аллея славы
14:58 Регионы
Именитый силач Вячеслав Хоронеко свой очередной рекорд посвятил 100-летию БЕЛТА
14:41 Спорт
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
14:40 Президент
Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы
14:11 Регионы
В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр
13:53 Регионы
Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка
13:40 Происшествия
Кириченко: независимость Беларуси - достижение и достояние всех ее граждан
13:09 Регионы
Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС
12:41 Экономика
Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - мнение
11:37 Общество
Эквадор намерен изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки
11:31 Экономика
Массовое театрализованное представление "Мой родны кут" в честь Дня Независимости в Минске
11:01 Общество
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
11:00 Политика
Жодино отмечает 55-летие
10:43 Регионы
В Студенческой деревне Минска появился велогараж
10:35 Регионы
Все новости
Темы
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа

Президент 03.07.2018 | 14:40
День Независимости Новости темы День Независимости
Другие темы

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель Государственного совета и Совета Министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что 3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. "Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - обратил внимание глава российского государства.

Президент России также выразил признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и уверенность в том, что реализация решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил все возрастающее международное положение и влияние Беларуси, экономическое развитие страны. "Белорусская мечта" о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг китайская сторона испытывает сердечную радость. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценю установленные с вами хорошие рабочие отношения и личную крепкую дружбу, - отметил китайский лидер. - Я готов вместе с вами прилагать усилия на благо двух стран и народов, непрерывно достигать новых результатов в продвижении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и в совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за прошедшие годы Беларусь заняла достойное место среди стран региона и демонстрирует преданность миру и региональной стабильности, уверенное укрепление национальной экономики. "Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины. Уверен, что украинско-белорусские отношения и далее будут углубляться в духе партнерства, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью во всех областях сотрудничества. "Убежден, что отношения дружбы и взаимоуважения, сложившиеся между двумя государствами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения казахстанско-белорусского взаимодействия в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания во благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.

В поздравительном послании белорусскому лидеру Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особое удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений, который отражает стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во внешнеполитической деятельности Таджикистана: "Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами, получившего за последние годы новую динамику развития и углубления. Уверен, что достигнутые нами договоренности в ходе вашего недавнего официального визита в Таджикистан придадут новый импульс расширению всего комплекса таджикистанско-белорусских отношений в соответствии с коренными интересами наших народов и стран".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки. "Убежден, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между Туркменистаном и Беларусью будет и далее служить прочной основой для конструктивного развития взаимодействия в различных сферах", - отметил он.

В поздравлении Президента Молдовы Игоря Додона подчеркивается, что в Молдове высоко оценивают достижения Беларуси в научной, производственно-технической и социально-экономической сферах, которые позволили качественно улучшить жизнь ее народа. "Установившиеся между нами в ходе встреч доверительные личные отношения вселяют уверенность, что наши страны, опираясь на свой исторический и современный опыт двустороннего продуктивного партнерства по различным направлениям, будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать в реализации совместных проектов во имя и на благо молдавского и белорусского народов", - говорится в послании.

Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла в поздравлении обратил внимание на значительный прогресс в диалоге между Минском и Европейским союзом, который будет и далее стимулировать обогащение двустороннего партнерства.

Поздравление в адрес Александра Лукашенко направил также Президент Франции Эммануэль Макрон. Он пожелал, чтобы отношения между двумя странами усилились во всех областях, где существует еще нерастраченный потенциал. Эммануэль Макрон отметил развитие отношений Беларуси с Европейским союзом. "Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику, которая позволит Беларуси укрепить ее экономику, разнообразить торговые связи и, в результате, гарантировать ее независимость", - говорится в поздравлении.

Искренние и сердечные поздравления по случаю государственного праздника главе государства направили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Удовлетворение достигнутым уровнем отношений с Беларусью, которые развиваются на основе взаимного уважения и общих интересов, выразил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уверен, что плодотворное сотрудничество будет развиваться и диверсифицироваться в различных областях.

Папа Римский Франциск пожелал руководству Беларуси и всему народу страны божественных благословений.

Поздравления в адрес Президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.-0-

﻿
Теги
Лукашенко, поздравления, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3142 BYN 2.302 BYN 2.332 BYN
USD
1.9898 BYN 1.982 BYN 1.997 BYN
RUB
3.1705 BYN 3.14 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости
Все видео

Фотоновости

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр
Все фото

Инфографика

Беларусь празднует День Независимости Главные мероприятия в честь Дня Независимости в Минске 2 и 3 июля.
Вся инфографика
Политика
Хосе Хоакин Боггиано Периччи. Фото из архива Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Китаем о безвизовом режиме
Экономика
Игорь Петришенко. Фото из архива Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС
Эквадор намерен изучить белорусский опыт глубокой нефтепереработки
Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молока
Происшествия
Фото УСК по г. Минску Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка
В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома
Общество
Белорусы рассказали, что для них значит День Независимости
Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран
Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - мнение
Регионы
Во время празднования Кириченко: независимость Беларуси - достижение и достояние всех ее граждан
В Славгородском районе перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских воинов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальную модель самолета из серебра подарил витебскому музею ювелир Андрей Жизневский
Спорт
Именитый силач Вячеслав Хоронеко свой очередной рекорд посвятил 100-летию БЕЛТА
Белорусская теннисистка Вера Лапко прошла в 2-й раунд Уимблдонского турнира
Дарья Домрачева поздравила соотечественников с Днем Независимости
Технологии
Фото из социальных сетей В Японии во время стихийных бедствий планируют использовать летающие такси
БРСМ к "Дню вышыванкi" запустил канал в Telegram с колоритными стикерами
Японцы разработали летающего робота-дракона
Культура
Юрий Бондарь Бережное отношение к культурному наследию укрепляет суверенитет страны - Бондарь
Книжные презентации и встречи с авторами пройдут на празднике "Купалье" в Александрии
20th Century Fox экранизирует еще один рассказ Стивена Кинга
В мире
Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото Reuters Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор
В Иране горит национальный парк "Голестан"
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Торонто
Калейдоскоп
Гороскоп на июль 2018 года
В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу
Один их экземпляров первого тиража книги о Гарри Поттере продан на аукционе
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия