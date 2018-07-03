Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель Государственного совета и Совета Министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что 3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. "Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - обратил внимание глава российского государства.

Президент России также выразил признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и уверенность в том, что реализация решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил все возрастающее международное положение и влияние Беларуси, экономическое развитие страны. "Белорусская мечта" о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг китайская сторона испытывает сердечную радость. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценю установленные с вами хорошие рабочие отношения и личную крепкую дружбу, - отметил китайский лидер. - Я готов вместе с вами прилагать усилия на благо двух стран и народов, непрерывно достигать новых результатов в продвижении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и в совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за прошедшие годы Беларусь заняла достойное место среди стран региона и демонстрирует преданность миру и региональной стабильности, уверенное укрепление национальной экономики. "Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины. Уверен, что украинско-белорусские отношения и далее будут углубляться в духе партнерства, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью во всех областях сотрудничества. "Убежден, что отношения дружбы и взаимоуважения, сложившиеся между двумя государствами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения казахстанско-белорусского взаимодействия в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания во благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.

В поздравительном послании белорусскому лидеру Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особое удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений, который отражает стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во внешнеполитической деятельности Таджикистана: "Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами, получившего за последние годы новую динамику развития и углубления. Уверен, что достигнутые нами договоренности в ходе вашего недавнего официального визита в Таджикистан придадут новый импульс расширению всего комплекса таджикистанско-белорусских отношений в соответствии с коренными интересами наших народов и стран".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки. "Убежден, что существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между Туркменистаном и Беларусью будет и далее служить прочной основой для конструктивного развития взаимодействия в различных сферах", - отметил он.

В поздравлении Президента Молдовы Игоря Додона подчеркивается, что в Молдове высоко оценивают достижения Беларуси в научной, производственно-технической и социально-экономической сферах, которые позволили качественно улучшить жизнь ее народа. "Установившиеся между нами в ходе встреч доверительные личные отношения вселяют уверенность, что наши страны, опираясь на свой исторический и современный опыт двустороннего продуктивного партнерства по различным направлениям, будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать в реализации совместных проектов во имя и на благо молдавского и белорусского народов", - говорится в послании.

Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла в поздравлении обратил внимание на значительный прогресс в диалоге между Минском и Европейским союзом, который будет и далее стимулировать обогащение двустороннего партнерства.

Поздравление в адрес Александра Лукашенко направил также Президент Франции Эммануэль Макрон. Он пожелал, чтобы отношения между двумя странами усилились во всех областях, где существует еще нерастраченный потенциал. Эммануэль Макрон отметил развитие отношений Беларуси с Европейским союзом. "Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику, которая позволит Беларуси укрепить ее экономику, разнообразить торговые связи и, в результате, гарантировать ее независимость", - говорится в поздравлении.

Искренние и сердечные поздравления по случаю государственного праздника главе государства направили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Удовлетворение достигнутым уровнем отношений с Беларусью, которые развиваются на основе взаимного уважения и общих интересов, выразил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уверен, что плодотворное сотрудничество будет развиваться и диверсифицироваться в различных областях.

Папа Римский Франциск пожелал руководству Беларуси и всему народу страны божественных благословений.

Поздравления в адрес Президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.-0-