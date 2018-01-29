Представитель полка "Нормандия-Неман" француз Андре Пейрони награжден орденом Почета

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Почета за значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции награжден Андре Пейрони. Соответствующий указ 29 января подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Андре Пейрони - последний проживающий во Франции представитель авиационного полка "Нормандия-Неман", авиамеханик самолета, на котором летал Герой Советского Союза Марсель Лефевр. Принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-