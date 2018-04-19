Премьер Молдовы провел экскурсию для Лукашенко по замку известного винодела Мими

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел экскурсию для Президента Беларуси Александра Лукашенко по замку известного винодела Мими. Поместье расположено недалеко от Кишинева в селе Булбоака, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе белорусского государства рассказали об истории этих мест, их прошлом владельце и создателе замка - последнем губернаторе Бессарабии Константине Мими. Затем в честь Президента Беларуси был дан рабочий завтрак от имени премьера Молдовы.

Константин Мими учился во Франции в Высшей агрономической школе Монпелье. Являясь поклонником французской архитектуры и виноделия, он создал в начале двадцатого века в Молдове шато по французскому образцу. Оно отвечало всем требованиям винодельческого предприятия: жилые, хозяйственные и производственные помещения находятся в одном месте с виноградниками. Мими первым в Молдове применил при строительстве цемент, завез в страну сорт белого винограда Алиготе, создал опытное хозяйство по разведению каракулевых овец.

Земли и виноградники Булбоака возродились в 1998 году с созданием предприятия, которое впоследствии и стало выпускать вино под брендом "Мими". С 2014 года поместье принадлежит ООО "Замок Мими". Замковый комплекс состоит из винного завода, винных подвалов, гостиницы, музея и дегустационных залов.

Реставрация замка длилась шесть лет. Некоторые стройматериалы были специально произведены для этого. В частности, для производства кирпича применялся метод сухой сушки под открытым небом в течение года. Замок Мими открылся в 2016 году, и это стало крупным событием в культурной жизни Молдовы.-0-