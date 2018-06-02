Президент Беларуси направил обращение участникам спортивного мероприятия к Международному олимпийскому дню

2 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси направил обращение участникам спортивного мероприятия, посвященного Международному олимпийскому дню. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Сегодняшнее мероприятие посвящено самым популярным на планете состязаниям - Олимпийским играм, - говорится в обращении. - Они являются важной традицией, которая способствует укреплению мира, добрососедства и сотрудничества между народами".
Как отметил глава государства, спортивное соперничество утверждает миротворческую миссию Олимпийских игр, способствует сохранению жизненно важных общечеловеческих идеалов и принципов. Призеры этих соревнований - достояние любого государства.
Александр Лукашенко пожелал всем участникам и гостям праздника крепкого здоровья, счастья, мира и добра.-0-
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