Президент Беларуси направил обращение участникам спортивного мероприятия к Международному олимпийскому дню

2 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси направил обращение участникам спортивного мероприятия, посвященного Международному олимпийскому дню. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодняшнее мероприятие посвящено самым популярным на планете состязаниям - Олимпийским играм, - говорится в обращении. - Они являются важной традицией, которая способствует укреплению мира, добрососедства и сотрудничества между народами".

Как отметил глава государства, спортивное соперничество утверждает миротворческую миссию Олимпийских игр, способствует сохранению жизненно важных общечеловеческих идеалов и принципов. Призеры этих соревнований - достояние любого государства.

Александр Лукашенко пожелал всем участникам и гостям праздника крепкого здоровья, счастья, мира и добра.-0-