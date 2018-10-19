Президент Беларуси не является сторонником введения тех или иных льгот

19 октября, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником введения тех или иных льгот. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос одного из студентов касался возможности введения льгот для студентов на проезд в общественном транспорте.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником такого подхода, и напомнил, что ранее в Беларуси еще с советских времен существовала целая система льгот. "Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были", - напомнил глава государства.

Он отметил, что когда встал вопрос наведения порядка в данном вопросе, было принято решение отменить все льготы, а следующим указом установить тем, кому действительно необходима поддержка.

Более того, что касается студентов, вузам выделяются из бюджета определенные средства, которыми они могут распоряжаться и направлять в том числе на социальную поддержку. "Чтобы они вместе с комсомолом (молодежной организацией. - Прим. БЕЛТА), профсоюзом и руководством вуза определили, кому надо помочь, и не только для проезда", - пояснил Президент.

В целом Александр Лукашенко высказался за адресный характер поддержки тех, кто в этом нуждается. "Но я не сторонник возвращаться к тем льготам, которые когда-то были", - сказал он.-0-