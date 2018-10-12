Путин прибыл в Могилев для участия в Форуме регионов Беларуси и России

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прибыл в Могилев для участия в V Форуме регионов Беларуси и России. Борт главы российского государства приземлился в международном аэропорту областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимира Путина встретил Президент Беларуси Александр Лукашенко. После церемонии встречи главы государств направились к месту проведения пленарного заседания Форума регионов. Мероприятие посвящено приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Перед ним президенты проведут личную встречу, во время которой обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Программа пребывания Владимира Путина в Беларуси также включает возможности для неформального общения глав государств.-0-