Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков - Лукашенко

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президента России Владимира Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал на совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество. - Прим. БЕЛТА) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство…" - отметил белорусский лидер.

"Кстати, это удивило Президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", - добавил Александр Лукашенко.-0-