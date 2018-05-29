Развитие производства "Штадлер" в Беларуси обсуждено на встрече Лукашенко с Шпулером

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Перспективы развития производства в Беларуси современного железнодорожного подвижного состава обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний "Штадлер" Петером Шпулером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне приятно с вами встретиться. Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией, - сказал глава государства. - Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране".

В свою очередь Петер Шпулер отметил, что со времени встречи с Президентом Беларуси в августе 2016 года произошли позитивные изменения. "Мы получили несколько очень хороших заказов на двухэтажные поезда, в том числе для "Аэроэкспресса" в Москве. Мы очень горды, что поезда, произведенные именно в Беларуси, сейчас выполняют важную задачу в Москве. Мы также продали поезда в Азербайджан и Грузию. Это все продукция, выпущенная в Фаниполе. Сейчас мы готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга. Я вел переговоры с "Аэроэкспрессом", и похоже, что он будет использовать наши поезда и в Санкт-Петербурге", - рассказал он.

Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. На предприятиях компании занято более 7 тыс. работников (включая ЗАО "Штадлер Минск") более чем в 20 подразделениях. В состав группы "Штадлер" входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные (сервисные) центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.

В Фаниполе Дзержинского района компанией "Штадлер Рейл Групп" реализован инвестиционный проект по организации в Беларуси производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта и в 2014 году создано ЗАО "Штадлер Минск". На 1 мая 2018 года с момента начала реализации инвестиционного проекта в основной капитал ЗАО "Штадлер Минск" инвестировано Br83,8 млн. С момента запуска завода произведен 21 поезд, в том числе 12 единиц из четырехвагонных и 9 единиц из шестивагонных двухэтажных поездов (модель KISS), 2 поезда из семи вагонов серии FLIRT, части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов или подвижного состава, а также оказаны услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных вагонов и прочего подвижного состава. Продукция предприятия отгружалась в Азербайджан, Грузию, Польшу, Россию, Швейцарию.-0-