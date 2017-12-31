Рост ВВП 3,5%, инфляция не более 6% - Лукашенко подписал указ о задачах развития Беларуси на 2018 год

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поставленные главой государства задачи базируются на приоритетах программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. Основными целями 2018-го являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы.

Указом устанавливается перечень важнейших параметров, которые являются ключевыми показателями эффективности работы правительства и Национального банка.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг - на 5,7%. Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства.

Национальному банку и правительству Президентом Беларуси поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 году роста цен не более чем на 6%.

При подписании указа главой государства поставлены ключевые задачи социально-экономического развития. В том числе о сбалансированности платежного баланса, дальнейшей страновой и товарной диверсификации. Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост зарплат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест.

В 2018 году должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. Ускорится работа по улучшению экономической системы страны в целях обеспечения долгосрочных источников экономического роста, создания новых предприятий и производств, наращивания экспортного потенциала. Как продолжение работы по стимулированию деловой и инвестиционной активности будет формироваться система гарантий для инвесторов.-0-