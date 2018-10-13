"Спасибо за настоящее и будущее Беларуси" - Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил теплые и сердечные поздравления соотечественницам с Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что только женщины знают, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. С большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей они посвящают себя этому великому предназначению.
"Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага - всегда будет среди главных приоритетов государственной политики, - подчеркнул Президент. - Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками".
Дорогие соотечественницы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери.
С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.
Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению.
Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага - всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.
Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях.
Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.
Александр Лукашенко.-0-
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