"Спасибо за настоящее и будущее Беларуси" - Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил теплые и сердечные поздравления соотечественницам с Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что только женщины знают, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. С большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей они посвящают себя этому великому предназначению.

"Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага - всегда будет среди главных приоритетов государственной политики, - подчеркнул Президент. - Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками".

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем матери.

С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.

Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению.

Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага - всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.

Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях.

Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.

Александр Лукашенко.-0-