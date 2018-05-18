Спецфонд Президента выделил более Br251,7 тыс. на поддержку талантливой молодежи

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br251,7 тыс. направят на выплату стипендий и премий учащимся, студентам и творческим коллективам, проявившим себя на престижных международных и республиканских творческих состязаниях. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено соответствующее решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Материальную помощь окажут 16 представителям талантливой молодежи, четыре человека удостоены гранд-премии и звания лауреата с вручением нагрудного знака фонда.

Также выделено три гранта на организацию и проведение телевизионного конкурса "Талент краіны", выставок Студенческого центра современного искусства Alla prima, а также на приобретение музыкальных инструментов для повышения профессионального мастерства учащихся и их качественной подготовки к международным и республиканским конкурсам.

"Принятие распоряжение свидетельствует о внимании государства к созданию условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления", - отметили в пресс-службе.-0-