Торговые сети с долей в товарообороте выше 20% смогут открывать новые объекты в Оршанском районе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля подписал указ №297 "О проведении эксперимента", сообщили БЕЛТА в
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе.-0-
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