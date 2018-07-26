Торговые сети с долей в товарообороте выше 20% смогут открывать новые объекты в Оршанском районе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля подписал указ №297 "О проведении эксперимента", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе.-0-