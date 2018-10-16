Утверждена концепция обеспечения погранбезопасности Беларуси до 2022 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября подписал указ №410, которым утверждена Концепция обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018-2022 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в
В документе сформулированы основные национальные интересы государства в пограничном пространстве, определены цели, задачи и принципы по эффективной охране границы, а также приоритетные направления совершенствования и развития органов пограничной службы на пять лет.
Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.
Совету Министров поручено в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации концепции.-0-
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