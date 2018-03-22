В адрес Президента Беларуси поступают многочисленные обращения по случаю 75-летия хатынской трагедии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные обращения по случаю 75-летия хатынской трагедии от видных зарубежных общественных деятелей, политиков, партий, общественных организаций, объединений белорусской диаспоры, простых граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

К настоящему времени послания получены из России, Польши, Венгрии, Германии, США, Чехии, Словакии, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Так, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота в обращении к Александру Лукашенко отметил, что россияне и миллионы людей на планете разделяют скорбь и память с белорусским народом. "Страшная судьба Хатыни - вечное свидетельство того, что нет ничего разрушительнее войны и вооруженных конфликтов, - подчеркнул он. - Уверен: тот, кто хоть раз побывал в Хатыни, никогда этого не забудет. Сотни сожженных деревень, судьбы погибших в них людей, мертвая тишина и скорбные звуки колокола останутся в его душе навсегда".

По мнению генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, ужасающие преступления против человечности в Хатыни стали для всего мира символом жестокости войны, страданий белорусского народа, понесшего огромные потери в борьбе против нацизма, за освобождение Европы от коричневой чумы. "Хочу подтвердить наше общее стремление и далее защищать итоги Великой Победы, решительно противодействовать попыткам героизации нацизма, проявлениям неонацизма, фальсификации истории, поступательно развивая систему коллективной безопасности в формате ОДКБ, гарантирующую мирный труд наших граждан, светлое будущее наших детей и внуков", - говорится в обращении Юрия Хачатурова.

Как отметил председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, Хатынь - не просто одна из сожженных белорусских деревень, принесенная в жертву ненасытному фашистскому колоссу, это мрачный символ величайшего преступления на Земле по массовому лишению жизни мирных невинных людей, это обращенное в будущее предупреждение о том, что вселенское зло не побеждено, как не побеждена агрессивная природа человека.

В послании Президенту профессор, доктор Эдгар Вайлер, который возглавляет общество дружбы "Германия-Беларусь", рассказал о своем посещении мемориального комплекса "Хатынь". По его словам, он напоминает о многочисленных жертвах, которые Беларусь понесла во время Второй мировой войны в столкновении с его собственной страной. "Весьма позитивным опытом, которым сегодня можно делиться, является обретение дружбы между нашими народами и извлечение уроков из прошлого, - считает профессор. - Мне тем более радостно отметить, что через 75 лет после трагедии в Хатыни наши народы нашли общие ответы на целый ряд вопросов и успешно развивают сотрудничество в политической, общественной, экономической, спортивной, культурной и других областях".

Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер в обращении главе белорусского государства подчеркнул: "В этот день мы склоняемся перед героизмом и жертвами белорусского народа. Не позволим предать забвению память о них". По его мнению, хатынская трагедия должна служить вечным напоминанием, чтобы зловещие идеи вновь не овладели миром.

Как отметил заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Чехии, председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, белорусская Хатынь, чешская Лидице, французская Орадур и греческая Дистомо будут всегда напоминать людям об ужасах нацизма. "Мы выражаем уважение бессмертной памяти всем людям, которые пожертвовали своими жизнями во имя нашей свободы", - заявил Войтех Филип.

Американский ученый, публицист и профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе в своем обращении поддержал усилия Беларуси по увековечиванию памяти о хатынской трагедии и в целом о Второй мировой войне. "Как человек, занимающийся комплексными исследованиями Беларуси и к тому же имеющий белорусско-еврейские корни, я не могу без волнения думать о том, что произошло в Хатыни 75-лет назад, - признался ученый. - Примите искреннее выражение солидарности с народом Беларуси, с усилиями правительства в деле интернационального воспитания и искоренения национальной нетерпимости. Надеюсь, что эта деятельность станет залогом того, что трагические события тех лет больше не повторятся, а память о понесенных жертвах навсегда останется в сердцах людей".

В письме к Президенту председатель парламентской группы дружбы Национального совета Словакии с Национальным собранием Беларуси Роберт Мадей отметил, что большое число сожженных деревень и огромное количество потерянных жизней служат свидетельством героизма белорусского народа и его непоколебимого желания любой ценой достичь мира и свободы. "Мы глубоко ценим все те жертвы, которые ваш народ понес в тяжелый для человечества период войны", - подчеркнул он.-0-