В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Беларуси с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно. Такое требование глава государства Александр Лукашенко озвучил сегодня, заслушивая доклад о выполнении поручений по совершенствованию деятельности вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что к сентябрю ему должны внести предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база. "Что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, какая нужна вам помощь и поддержка? Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Назначая нового ректора, мы договаривались, что существенно обновим работу Академии управления по всем направлениям. Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное", - обратил внимание Президент.

Президент: в Академии управления необходимо полностью перевернуть систему образования "Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления", - сказал Президент.

За выполнение этих требований будет очень серьезный спрос, предупредил глава государства. "Вы сами понимаете, что это единственное учебное заведение при Президенте. Там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и народу. Пусть это даже громко прозвучит, но это так", - сказал Александр Лукашенко.

На совещании присутствовали глава Администрации Президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко и ректор Академии управления Геннадий Пальчик.

Как доложил руководитель вуза, в академии уже приняли меры по совершенствованию учебного процесса. Так, оптимизирована структура государственного заказа и численность слушателей. "Прошло сокращение численности аппарата, который принимается по бюджетной форме обучения. Более того, мы оптимизировали и специальности, сняв те, что дублируют подготовку в других университетах нашей страны", - рассказал Геннадий Пальчик. В академии также переработали учебные планы и программы с учетом их возможной оптимизации по срокам обучения. Параллельно с этим были разработаны и актуализированы программы повышения квалификации.

Речь также шла о дневной форме получения образования первой ступени. В новом учебном году в число студентов зачислено 100 абитуриентов на специальности "государственное управление и право", "государственное управление и экономика", "управление информационными ресурсами". При этом проходные балы составили 343, 336 и 341 соответственно. Планируется, что в будущем году абитуриентам кроме централизованного тестирования необходимо будет проходить и собеседование. По мнению ректора вуза, это поможет отбирать наиболее заинтересованных в обучении молодых людей. Глава государства поддержал это внедрение, но предупредил, что все должно быть чисто и прозрачно.

Из общего числа первокурсников иногородние составляют 84%. Президент отметил этот показатель и добавил, что студенты из регионов страны знают не только жизнь в столице, но и в других городах и малых населенных пунктах.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все студенты Академии управления должны стать исключительными выпускниками, ведь им предстоит в будущем формировать управленческий состав страны.

Отдельное внимание было уделено материально-технической базе вуза. Глава государства потребовал привести в порядок общежития и столовые академии, при этом подчеркнул, что эту работу необходимо провести во всех университетах страны.

На примере оптимизации Академии управления необходимо усовершенствовать учебные процессы в каждом вузе, обратил внимание Президент. Его однозначное требование: нигде не должно быть ничего лишнего, а к подготовке кадров надо подходить без формализма.

В Академии управления сегодня обучаются почти 8,5 тыс. человек, из них на первой ступени высшего образования - более 2,1 тыс., на второй ступени - 480, по образовательным программам подготовки - 176, по программам переподготовки - свыше 1,6 тыс., повышают квалификацию почти 3,9 тыс. человек. В академии представлено послевузовское образование, которое получают 96 человек.-0-