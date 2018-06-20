В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной деятельности

20 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства, это предусмотрено указом №240 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь".

Нормы указа позволят более гибко планировать процесс введения в гражданский оборот или использования для собственных нужд результатов научно-технической деятельности - объектов интеллектуальной собственности и документированной научно-технической информации.

Указом определяются обладатели имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, способы и сроки коммерциализации. Сроки будут устанавливаться с учетом отраслевой специфики проектов. Если в запланированный период времени коммерциализация не обеспечена, то предусмотрен возврат бюджетных средств.

Одновременно указом предоставляется возможность освободить добросовестных исполнителей от ответственности, если результаты не освоены по объективным причинам. Это будет способствовать выполнению перспективных научно-технических разработок с высокой степенью риска.

Принятие указа позволит активизировать научно-техническую деятельность и усовершенствовать правовые условия коммерциализации ее результатов.-0-