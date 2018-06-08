В Минске приступают к подготовке территории для Национального футбольного стадиона

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Соответствующий указ №224 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В 2018-2019 годах будут снесены объекты недвижимого имущества, возведены, реконструированы, снесены инженерные сети и сооружения в районе улиц Ванеева и Кальварийской.

Проектная документация по подготовке территорий разрабатывается в соответствии с регламентами генерального плана Минска.-0-