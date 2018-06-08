В Минске приступают к подготовке территории для Национального футбольного стадиона

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Соответствующий указ №224 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В 2018-2019 годах будут снесены объекты недвижимого имущества, возведены, реконструированы, снесены инженерные сети и сооружения в районе улиц Ванеева и Кальварийской.
Проектная документация по подготовке территорий разрабатывается в соответствии с регламентами генерального плана Минска.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.19 BYN
|3.195 BYN