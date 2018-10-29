В трехлетке малой родины в Беларуси 2019 год может быть посвящен озеленению и природе

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что 2019 год в Беларуси, который также пройдет под знаком Года малой родины, может быть посвящен озеленению и природе. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы молодежи, глава государства сделал особый акцент на природном богатстве Беларуси, лесах и болотах, которые называют "легкими Европы". "Я вырос на природе, человек из деревни. Для меня это близко", - сказал он.

Александр Лукашенко высказался в поддержку дальнейшей работы по озеленению белорусских городов и столицы не только в преддверии предстоящих Европейских игр, но и на перспективу. Этому направлению будет уделено дополнительное внимание и в рамках Года малой родины, под знаком которого в Беларуси проходят 2018-2020 годы. "Когда я принимал решение о том, что это (2018-й. - Прим. БЕЛТА) будет Год малой родины, я понимал, что за год многое сделать не успеем. Поэтому будет три года. Но в каждом году будет какая-то идея, - сказал глава государства. - Может быть, процесс озеленения, возрождения природы малой и большой родины станет основным идейным содержанием 2019 года. В ближайшее время подумаем - министры, Администрация, молодежь свое слово скажет".

От представителей молодежи прозвучало предложение во всех регионах Беларуси открыть парки семейных деревьев, где бы люди могли посадить дерево к какому-то знаменательному для них семейному событию. "Чудесная инициатива. Абсолютно поддерживаю. Человек придет и по плану, который будет в парке, посадит свое деревце", - отметил Александр Лукашенко.

Он признался, что сам уже так поступил, посадив деревья со своими сыновьями и на территории Дворца Независимости, и жилой резиденции.

Глава государства поддержал еще одно предложение - в следующем году провести республиканский форум сельской молодежи. Подобное мероприятие уже хорошо зарекомендовало себя на региональном уровне в Минской области. Александр Лукашенко также пообещал посетить это событие, если поступит такое приглашение.-0-