Вовк назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Витебской области

18 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Виталия Вовка помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Вовк Виталий Михайлович родился в 1962 году в городе Калинковичи Гомельской области. В 1984 году окончил Белорусский политехнический институт, в 2009 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В 1984-2001 годах работал на Минском автомобильном заводе, затем - на Минском заводе колесных тягачей. В 2001-2006 годах являлся генеральным директором ООО "ЮКОЛА-СЕРВИС" и ООО "ЮКОЛА Моторс". В 2006-2010 годах - заместитель генерального директора производственного республиканского унитарного предприятия "Минский завод колесных тягачей" по коммерческим вопросам, в 2010-2011 годах - генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью "Волат-Санцзян". С сентября 2011 года - генеральный директор открытого акционерного общества "Минский завод колесных тягачей". С декабря 2014 года по август 2018 года - министр промышленности Беларуси.
/Будет дополнено/.-0-
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