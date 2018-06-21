Вводится запрет на экспорт необработанных шкур КРС без сделок на биржевых торгах БУТБ

21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вводится запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Это предусмотрено декретом №2, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом вносятся соответствующие изменения в декрет от 7 мая 2012 года №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности".

Нормы декрета будут способствовать обеспечению загрузки производственных мощностей кожевенных предприятий путем максимальной переработки республиканских ресурсов кожевенного сырья для удовлетворения потребности в натуральных кожах организаций легкой промышленности.-0-