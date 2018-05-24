Выступление Президента Беларуси на конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"

Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья!

Я, конечно, очень благодарен нашему ведущему за добрые слова, которые он сказал в мой адрес и поблагодарил за то, что я пришел сюда. Это немного смещены акценты - я вас должен поблагодарить за то, что вы пригласили меня на этот, надеюсь, значимый форум, и захотели услышать, что называется, из первых уст позицию Беларуси, которая находится в центре Европы. Ну и, наверное, время такое, что игнорировать точку зрения любой страны сегодня неприемлемо. Я также хочу вас приветствовать на конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Само ее название говорит о том, что вынесенные на рассмотрение участников вопросы продиктованы временем и актуальны для многих государств мира.

Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке, полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки, места для любых переговоров.

В этом зале присутствуют эксперты, ученые, представители западных стран, Восточной Европы, России, США, Китайской Народной Республики. Это подтверждает глобальность рассматриваемых вами проблем. Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных "горячих" и "замороженных" конфликтах.

Многие из вас напрямую вовлечены в выработку решений по преодолению стоящих перед многими государствами вызовов и угроз. Именно вы можете дать ответ, как могут быть разрешены кризисные ситуации на нашей планете.

Минская экспертная площадка призвана способствовать обмену мнениями, аргументированной дискуссии и началу диалога, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних международных отношениях.

Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон.

Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.

О том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники. В этом русле был выдержан недавний доклад Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня мы также намерены вести разговор на эту тему, а затем продолжить его осенью в белорусской столице на встрече Основной группы Мюнхенской конференции.

Важность существующих мировых проблем понимают и парламентарии разных стран. Менее года назад на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ здесь же, в Минске, состоялся широкий обмен мнениями по данной тематике.

Тогда Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности. Он должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии.

Не имеет значения, как он будет называться - Новый Хельсинкский процесс, Хельсинки-2 или еще как-то. И не важно, где он будет происходить. И, думаю, совсем не важно, кто тут инициирует этот процесс. Мы все должны его инициировать. Потому что мир дороже всего.

Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности.

Напомню, наша инициатива родилась не на пустом месте. Происходящие в последние годы конфликты только подтверждают наши худшие опасения насчет развития ситуации в мире.

Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой - не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН.

Это подтверждает руководство ОБСЕ. Об этом недавно говорил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, с тревогой указывая на кризис функционирования самого Совета Безопасности ООН.

Беспокоит, прежде всего, отсутствие гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта. Пусть даже непреднамеренного.

Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран - участниц Второй мировой войны.

Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия.

Мы еще не забыли, как по нашей земле столетиями проходили чужеземные захватчики, принося только гибель и разрушения.

Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной.

В числе ее причин Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "зыбкость фундамента" отношений между великими державами, а также "отсутствие воли и инструментов для формирования доверия и мирного баланса интересов". Тот период он охарактеризовал как "ужасающую историю несостоятельности элит, в том числе военных и дипломатических".

Но многих произошедшее тогда так и не научило. Кажется, некоторые политики уже забыли ужасы Второй мировой войны, закончившейся не так давно.

В условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму.

На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидным предлогом, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов.

Прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой, которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов.

Между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, Евросоюзом и Россией, а теперь вовлекают и Китай.

Активно раскручивается маховик гонки вооружений.

И многие осознают высокий уровень противостояния - пока, правда, без масштабного горячего конфликта. По мнению специалистов, сегодня ситуация хуже, чем во времена холодной войны.

Действительно опасное соперничество Советского Союза и Соединенных Штатов при поддержке их союзников в 70-80-е годы было по-своему предсказуемым и, если хотите, сбалансированным. Обе стороны использовали понятный и схожий инструментарий распространения своего геополитического влияния.

Это наращивание военной мощи, экономическая и военная помощь союзникам, силовые интервенции в традиционном военном формате, сохранение возможностей использования ядерного оружия как последнего аргумента. Проще говоря, существовала "стабильная нестабильность".

Важнейшим отличием сегодняшней ситуации, напротив, является непредсказуемость, когда даже так называемые красные линии уже никого не останавливают и остановить, видимо, не могут. Постоянно существует опасность их перейти с тяжелыми последствиями для всех. И это уже не раз происходило.

Наряду с беспрецедентным ростом терроризма, числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и экологического характера мы сталкиваемся с новыми или, если можно так выразиться, мутировавшими вызовами.

Свою роль играют электронные и цифровые методы, которые используются в политической борьбе и медиапространстве. По сути, информация - это новое оружие.

Кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости, тем более при отсутствии каких-либо правил в этой сфере. И зачастую сразу не поймешь, кто за всем этим стоит.

Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния.

Совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. Они часто не срабатывают, а новые еще пока не выработаны.

К сожалению, в этих условиях мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается.

За примерами далеко ходить не надо: возьмите Ближний Восток, Сирию, Украину. Далеко не просто, в чем-то даже противоречиво складывается обстановка вокруг Северной Кореи.

Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия, наш союзник, но и Евросоюз видит угрозы для безопасности в данном регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей.

К чему это может привести? Требуется серьезный, непредвзятый, глубокий анализ.

И нам, Беларуси, и многим странам Центральной и Восточной Европы, представители которых здесь присутствуют, грозит оказаться на линии цивилизационного разлома. Уверен, что такая перспектива названным мною странам неприемлема.

Уже является очевидной взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас.

Поэтому если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний, ждать, когда они наконец-то договорятся.

Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис.

Ближайшая к Беларуси и географически, и в человеческом отношении горячая точка - Донбасс, где продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители. И прежде всего старики и дети, которые там остались. До сих пор полностью не выполнен ни один пункт соглашений, которые были заключены здесь - в Минске.

Украина - не просто наш сосед. Как и россияне, это братский нам народ. Мы приняли у себя, вдумайтесь только, за короткий промежуток времени более 150 тыс. беженцев, украинских переселенцев и их семей. Помогаем им в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Оказываем гуманитарную помощь людям по обе стороны "линии размежевания" на Донбассе. В каком бы формате не проходили переговоры - "нормандском", трехсторонней контактной группы, двустороннем "Волкер - Сурков", - стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси.

Многие или отдельные, как я слежу за средствами массовой информации, в последнее время нас начинают упрекать, что мы якобы рвемся в миротворцы. Уважаемые господа, мы никуда не рвемся. У нас своих проблем больше чем достаточно. Но я уже сказал о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить - ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны.

Глубоко убежден: единственный путь урегулирования любых международных споров - отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.

Уважаемые дамы и господа!

Беларусь - суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали - так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще.

Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот - развитие отношений с Евросоюзом, США, Западом не противоречит динамике нашего тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества.

Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. И вообще этот компонент должен лежать в основе всего. Будет развиваться экономика в государствах, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, и хоть какие-то доходы для того, чтобы удовлетворить потребности свои и своей семьи, - будет мир. Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ.

Для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития нашего региона на фоне растущего геополитического противостояния многие государства недооценивают реализацию многоуровневых интеграционных проектов.

Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении. Нужно переходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию.

Точек соприкосновения чрезвычайно много: в экономике, энергетике, экологии, гуманитарном сотрудничестве, транспорте, логистике, в борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, наркоманией, торговлей людьми и так далее.

Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие.

Полагаем, что это несет огромные выгоды для всего континента - от Атлантики до Тихого океана. Не должны появляться новые разделительные линии, а урегулирование затяжных конфликтов может происходить посредством многостороннего экономического сотрудничества. Такую логику необходимо противопоставлять тем, кто распространяет мнение, что Запад и Восток не нужны друг другу.

Надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам. Говорю и о российских, и о европейских, американских, китайских партнерах. О больших и малых странах, ближних и дальних соседях.

К сожалению, сегодня, в условиях кризиса сферы безопасности, усиления конфронтации и практически полного отсутствия доверия, возможности дипломатии существенно ограничены. Их критически недостает, их мало.

Одной из действенных площадок для диалога является ОБСЕ, которую необходимо совместно поддержать, если хотите - реанимировать. Многие забыли уже, что такое ОБСЕ. Мы видим усилия в этом направлении Генерального секретаря Гремингера, а также нынешнего итальянского председательства в ОБСЕ. Но и они в одиночку, можно сказать, ничего не сделают. Им нужна поддержка.

Беларусь готова к активному взаимодействию с руководством, исполнительными структурами и институтами этой организации, итальянским председательством, со всеми государствами-участниками, разделяющими эти подходы. Мы говорим на одном языке в духе Хельсинки.

Убежден, что такой диалог, сколько бы времени он ни потребовал и какие бы формы ни принимал, в конечном итоге приведет к формированию новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ.

Уже сегодня видно, что эта работа будет трудной, долгой и потребует консолидации наших усилий. Но мы можем и должны опираться на этом пути на позитивный опыт Хельсинкского процесса, который действительно решил много международных вопросов.

Однако следует освободиться от иллюзий и избежать ошибок при адаптации и развитии этого процесса на нашем пространстве. Его не надо воспроизводить автоматически.

Тогда было другое время. Во многом созданная в его рамках архитектура безопасности была адаптирована под биполярный мир и переходный период после завершения холодной войны.

Сегодня реальностью стал мир многополярный. Возросло влияние других, неевропейских регионов.

Необходимо постепенно расширять формат диалога в рамках ОБСЕ. Привлекать к нему таких игроков, как Индия, Япония и, конечно, Китай, который благодаря реализации своей инициативы "Один пояс и один путь" постепенно превращается в фактор европейской политики, как бы кому-то этого не хотелось.

Сейчас как никогда велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем.

В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия.

Необходимо этой возможностью воспользоваться, а не играть роль "статистов" или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ. Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами.

Более ответственную позицию следовало бы занять и НАТО. Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны расширением НАТО на Восток. Я имею право это сказать, потому что это все было на моих глазах - на глазах первого Президента Беларуси.

Уважаемые дамы и господа!

После Второй мировой войны, несмотря на все разногласия, лидеры стран-победительниц смогли договориться, создать Организацию Объединенных Наций, которая сыграла и играет свою роль в обеспечении безопасности.

Более 40 лет назад в Хельсинки наши предшественники выработали основополагающие принципы мирных взаимоотношений и подписали Заключительный акт, в рамках Хельсинкского процесса сформировали архитектуру европейской безопасности.

Сегодня всем государствам - большим и малым, всем политикам, экспертам нужно задуматься о том, что мы оставим в наследство будущим поколениям, нашим с вами детям.

Несмотря на кризис доверия между некоторыми государствами, сегодня мировому сообществу следует определить конкретные, отвечающие общим интересам направления сотрудничества.

Мы искренне рассчитываем, что итогом конференции в Минске станет выработка вами конкретных решений по самым актуальным для человечества вопросам. Таким как терроризм, экономическая безопасность, экология, киберпреступления, миграция, урегулирование "замороженных" конфликтов.

Уважаемые друзья!

Мы, часто наблюдая некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: "Вот сегодня я что-то сказал или скажу, не важно как, - завтра это все уйдет, можно открутить, отвинтить, вернуть время обратно".

Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал - завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису. Но в политике и жизни бывает так: сказал, сделал - назад вернуть невозможно.

Поэтому прежде чем говорить и предпринимать, казалось бы на первый взгляд, незначительные шаги в том или ином направлении, надо думать, что сказать, а самое главное - что сделать. И понимать, что любой шаг может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для сего мира процесс.

К сожалению, мы, политики, очень заболели этой страшной болезнью. Вы - эксперты, вы - не простые люди. Вы люди, которые формируют подобное и прочие мнения политиков. Вы не просто влияете на политиков, вы им в руки даете не только тексты выступлений, но и суть той политики, которую они и их страны проводят. Настало ваше время подумать о том, как будет развиваться наша планета не только завтра, но и в перспективе.

Я вас благодарю за внимание и желаю вам успехов не только в сегодняшней работе, но и в работе завтра. Всего вам доброго! Спасибо.-0-