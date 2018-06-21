Выступление Президента Беларуси на церемонии открытия стадиона "Динамо"

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на церемонии открытия стадиона "Динамо"

Дорогие друзья!

Сегодняшний день по праву станет датой нового рождения нашего легендарного стадиона "Динамо".

Его богатая история наполнена громкими и великими именами, яркими победами, незабываемыми моментами соперничества кумиров разных поколений.

Стадион был впервые открыт в прошлом веке - в 1934 году - и сразу стал главным спортивным объектом страны, центром притяжения всех поклонников спорта.

Во время Великой Отечественной арена была полностью уничтожена. Для ее восстановления потребовалось четыре долгих года - ровно столько, сколько длилась на нашей территории война. После этого трибуны "Динамо" вновь заполнились болельщиками.

Здесь проводились большие спортивные соревнования, массовые культурные мероприятия.

Особая строка в истории стадиона - Олимпиада-80. Перед ее началом сооружение пережило масштабную реконструкцию, став удобным, вместительным и красивым.

А в 1982 году наши болельщики были здесь свидетелями золотого сезона футбольной команды "Динамо-Минск". Очень жаль, что эти времена ушли в небытие. Я думаю, что нынешнее поколение динамовцев, еще раз убедившись во внимании государства к спорту, вернет ту великую славу, которая должна принадлежать динамовским клубам, обществу "Динамо" и этому легендарному стадиону.

Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным.

Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира.

Я очень рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе. И позвольте мне от вашего имени, от имени всего белорусского народа, наших спортсменов поблагодарить наших строителей за это великолепие.

И, вы знаете, немного личное: мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе, и я помню, знаю, что еще, к счастью, очень много живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически - о рождении на этой базе нового физкультурно-спортивно-культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал свою судьбу с этим стадионом, кто жил этим стадионом, кто ходил на игры, матчи, соревнования и концерты на этот стадион. А их еще миллионы, слава богу, - от наших комментаторов-журналистов до величайших спортсменов. И я уверен, что, присутствуя сегодня, завтра и в другие дни на этом стадионе, они будут с гордостью вспоминать свою молодость, а кто-то - свое детство.

Я убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия. Уже завтра эти беговые дорожки, секторы для метания и прыжков опробуют лучшие атлеты Беларуси, Украины, Балканских и Прибалтийских стран.

В 2019 году стадион "Динамо" станет сердцем II Европейских игр - европейской Олимпиады - грандиозного события для Беларуси и всей мировой спортивной общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по королеве спорта - легкой атлетике.

Это случится ровно через год. И сегодня мы включим табло с обратным отсчетом дней до старта этих Игр.

Дорогие друзья!

Спорт и олимпийское движение служат высоким и благородным целям. Они призваны объединять страны и народы, укреплять волю и характер атлетов, дарить мечту подрастающему поколению.

Так пусть же и наш обновленный стадион будет одним из символов этих прекрасных идеалов!

Я искренне желаю всем крепкого здоровья, самых добрых, положительных и здоровых эмоций, успехов и новых свершений на благо нашей Беларуси! Наш народ ждет от спортсменов великих достижений. Народ наш имеет право на эти достижения! И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!

Благодарю вас!