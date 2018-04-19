Завершился официальный визит Лукашенко в Молдову

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Молдову. Самолет главы белорусского государства вылетел из Международного аэропорта Кишинев, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту Александра Лукашенко провожал премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Сегодня Президент Беларуси вместе с молдавским коллегой посетил институт растениеводства "Порумбень". Александру Лукашенко рассказали о деятельности научного учреждения, показали выведенные молдавскими учеными семена сельскохозяйственных культур. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества с белорусскими партнерами.

Затем президенты приняли участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании. Главы государств на тракторах посеяли новый урожай кукурузы.

Александр Лукашенко провел сегодня насыщенные переговоры с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Стороны подробно обсудили вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты. Отдельное внимание было уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности.

По итогам встречи был подписан десяток международных документов о развитии взаимодействия в различных отраслях.

Александр Лукашенко пригласил премьер-министра и Президента Молдовы совершить визит в Беларусь и заверил, что белорусская сторона обязательно выполнит все достигнутые договоренности.

Сегодня также состоялась встреча Президента Беларуси с государственным и политическим деятелем, экс-президентом Молдовы Николаем Тимофти.-0-