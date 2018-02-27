Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования

Если вы хотите провести у нас свое мероприятие, пожалуйста, свяжитесь с нами:

+375 (17) 327-24-47

т/ф.: +375 (17) 327-13-46

e-mail: pressuser@belta.by

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

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