Рецепт банановых панкейков

Банановые панкейки - это, пожалуй, традиционный американский завтрак, который стал популярным во многих других странах. Попробуйте и вы приготовить это блюдо и не забудьте добавить к нему кленовый сироп или обычный мед.

Ингредиенты:

- Мука (90 г)

- Молоко (150 мл)

- Бананы (1 шт.)

- Яйца (1 шт.)

- Сливочное масло (20 г)

- Сахар (20 г)

- Щепотка соли

- Разрыхлитель (2 ч.л.)

- Сода (½ ч.л.)

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Банан превратить в пюре с помощью блендера. Добавить к фруктовому пюре желток, молоко и растопленное масло. Хорошенько взбить полученную массу. Добавить к ней сухую смесь. Отдельно взбить белки и добавить в тесто.

Обжаривать панкейки следует на сухой сковороде до появления румяности.