Рецепт банановых панкейков

Банановые панкейки - это, пожалуй, традиционный американский завтрак, который стал популярным во многих других странах. Попробуйте и вы приготовить это блюдо и не забудьте добавить к нему кленовый сироп или обычный мед.
Ингредиенты:
- Мука (90 г)
- Молоко (150 мл)
- Бананы (1 шт.)
- Яйца (1 шт.)
- Сливочное масло (20 г)
- Сахар (20 г)
- Щепотка соли
- Разрыхлитель (2 ч.л.)
- Сода (½ ч.л.)
Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Банан превратить в пюре с помощью блендера. Добавить к фруктовому пюре желток, молоко и растопленное масло. Хорошенько взбить полученную массу. Добавить к ней сухую смесь. Отдельно взбить белки и добавить в тесто.
Обжаривать панкейки следует на сухой сковороде до появления румяности.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN