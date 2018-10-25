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Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"

Регионы 25.10.2018 | 14:48
Фото из архива
Фото из архива

Уходящий октябрь напоследок порадует минчан и гостей столицы множеством ярких событий. В эти выходные можно повеселиться на древнем кельтском празднике "Самайн", освоить японскую технику оригами и побывать на корейско-белорусском фестивале. Кроме того, "Афиша выходного дня" предлагает проникнуть в секреты "Искусства шоколада", посетить осеннюю ярмарку "Млын", отправиться в путешествие по "Таинственной Амазонке" и угоститься традиционными блюдами белорусской кухни. Поклонникам искусства предстоит встреча с оскароносным британским фильмом "Вогненыя калясніцы" и знакомство с графикой художника Меера Аксельрода.

Застоличная афиша приглашает посетить международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2018" и зрелищные соревнования по конкуру на Могилевщине, а также насладиться шедеврами органной музыки на международном фестивале "Званы Сафіі" в Полоцке.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 27 октября

Утром познаем тонкости шоколадного искусства

Фото из архива
Фото из архива

Национальный исторический музей приглашает провести сладкое субботнее утро на выставке "Искусство шоколада", где можно совершить увлекательное путешествие по шоколадному миру.

Минчане и гости столицы познакомятся с настоящим искусством шоколада, удивительными экспонатами и композициями, научатся создавать шоколадные шедевры своими руками на мастер-классах. На выставке представлены изделия не только из белого и молочного, но и цветного шоколада. В целом при создании экспозиции было использовано 2,5 т шоколада.

Организаторы выставки подготовили 10 специальных зон для активности посетителей. В частности, в игровой зоне можно сыграть в шахматы и шашки шоколадными фигурами, а в специальной 3D-фотозоне - взять в руки шоколадные экспонаты и сфотографироваться с ними.

Выставка "Искусство шоколада" во время мирового турне побывала уже в более чем 20 городах Азии, и ее смогли посетить свыше 1 млн человек. В 2019 году ее планируют представить в Пекине, Токио и Сеуле.

Выставка будет работать в Национальном историческом музее до 8 января 2019 года.

Вход платный.

Место: ул. К. Маркса, 12 (Национальный исторический музей).

Время: с 11.00 до 19.00.

Днем веселимся на кельтском фестивале "Самайн"

Фото из архива
Фото из архива

Фестиваль кельтской культуры "Самайн" пройдет 27 октября в Ботаническом саду НАН Беларуси. Мероприятие посвящено древнему празднику, который знаменовал начало зимней половины годового цикла и завершение сбора урожая. Древние легенды гласят, что в ночь Самайна раскрываются холмы, и в мир людей проникают бессмертные.

Праздничные площадки будут работать с 12.00 до 17.00. На сцене выступят группы "Все crazy", "Последний шиллинг", студия этнического танца и музыки "Кетри". Один из участников музыкального коллектива "Стары Ольса" Алесь Чумаков исполнит на гуслях всемирно известные хиты.

Посетителей ждут встречи с мифическими существами, анимационные квесты, интерактивные фотозоны "Шаманский уголок", "Дерево пожеланий", "Живые птицы". Гости смогут попробовать натуральные травяные чаи и настои, узнать полезные свойства растений и травяных сборов. Древние шотландские горцы посвятят всех желающих в основы боевого искусства, мастерства сражения на копьях, мечах, обучат боевому кличу и танцам.

Будут национальные забавы и игры (метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, борьба на руках и др.), таинственные обряды, ворожба и гадание, мастер-классы по обучению боевому фехтованию, вырезанию фигурок из тыквы.

На "Улице мастеров" народные умельцы предложат изделия традиционных ремесленных мастерских: кельтские украшения, посуду, изделия изо льна и металла, традиционную одежду, сувениры. Желающие смогут пострелять из огромной осадной машины и поучаствовать в лучной битве - аналоге игры в лазертаг или страйкбол, где вместо шариков используются безопасные стрелы.

В день фестиваля будут открыты фуд-корты, монетный двор, лучный и арбалетный тиры.

Гости также смогут побывать в открывшемся после годового перерыва "Лимонарии". Только во время мероприятия 27 октября с 12.00 до 14.00 здесь пройдет День открытых дверей, посетители увидят эксклюзивную оранжерею цитрусовых и субтропических растений.

Вход на территорию ботанического сада платный.

Место: ул. Сурганова, 2в (Ботанический сад НАН Беларуси).

Время: с 12.00 до 17.00.

…или изучаем искусство оригами

Фото hagakure.by
Фото hagakure.by

Национальный художественный музей продолжает приобщать своих гостей к японской культуре в рамках фестиваля "Японская осень в Беларуси - 2018", организованного при содействии Посольства Японии в Республике Беларусь.

В эту субботу желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Оригами - искусство моделирования из бумаги", который будет проводить мастер оригами и бумагопластики центра японской культуры "Хагакурэ" Ирина Иовлева. Во время занятия посетители познакомятся с историей оригами, освоят технику и основные приемы моделирования из бумаги и попробуют создать собственные фигурки.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20 (Национальный художественный музей).

Время: 16.00.

Вечером любуемся ярким шоу "Корея-Беларусь: фестиваль Дружбы"

В ближайшую субботу в столичном ДК МАЗ состоится зрелищный концерт "Корея-Беларусь: фестиваль Дружбы", организатором которого выступило Посольство Республики Корея в Беларуси.

Белорусские и корейские артисты представят публике невероятный микс традиционных и современных номеров. Изумительный тандем двух самобытных культур никого не оставит равнодушным. В программе концерта - национальные песни Кореи и Беларуси, классические танцы и зажигательные ритмы K-pop.

Украшением вечера станет выступление известных танцоров в стиле паппинг и анимэйшн-дэнс из Кореи - группы "Animation Crew", которой удавалось покорять жюри таких знаменитых шоу, как "America's got talent", "Korea's got talent". Свое мастерство продемонстрируют и белорусские танцевальные коллективы этого жанра.

Вход свободный.

Место: пр. Партизанский, 117А (ДК МАЗ).

Время: 17.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября

Утро проводим на осенней ярмарке "Млын"

Фото из архива
Фото из архива

В этот уикенд на площадке национального выставочного центра "БелЭкспо" развернется яркая осенняя ярмарка. Более 500 мастеров и дизайнеров из разных регионов Беларуси и зарубежья представят свои работы: дизайнерскую одежду, стильные аксессуары, детские игрушки и всевозможные предметы интерьера.

Посетители ярмарки смогут не только порадовать себя приятными покупками, но и поучаствовать в развивающих и увлекательных мастер-классах. Пока дети будут разглядывать кукольные домики с миниатюрной мебелью, необычные игрушки из натуральных материалов, музыкальные инструменты, мягкие смешные коврики и прочие занятные вещицы, взрослые насладятся модными показами и дефиле.

Выставка-ярмарка продлится с 26 по 28 октября.

Вход свободный.

Место: пр. Победителей, 14.

Время: в выходные - с 11.00 до 18.00.

…или путешествуем по "Таинственной амазонке"

Фото организаторов
Фото организаторов

Минский зоопарк на осенних каникулах с 27 октября по 6 ноября приглашает школьников принять участие в игре "Таинственная Амазонка".

Ребята смогут пройти тропой индейца, окунуться в мир приключений в тропическом павильоне "Экзотариум", услышать живые звуки природы, проявить смелость, находчивость и ловкость в выполнении заданий.

Команды рассчитаны на 10-15 человек. Игры пройдут в 10.30, 11.00, 14.00, 14.30. Предварительная запись групп и индивидуальных участников осуществляется по телефону.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40 (Минский зоопарк).

Время: с 10.30.

Днем знакомимся с творчеством художника Меера Аксельрода

В рамках Дней памяти, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, в Национальном историческом музее Беларуси на этой неделе открылась выставка "По ту сторону жизни: немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода".

Экспозиция является совместным проектом Национального исторического музея, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, Фонда Александра Печерского, галереи "Веллум", "Натив" - Израильского культурного центра при посольстве в Беларуси.

Меер Моисеевич Аксельрод - уроженец города Молодечно. Окончив графический факультет ВХУТЕМАСа в Москве, он стал членом общества "Четыре искусства", активно участвовал в выставках. В начале войны в 1941 году художник остался в Москве, отказавшись от эвакуации и пытаясь узнать о судьбе арестованного брата - поэта Зелика Аксельрода. Меер Аксельрод был мобилизован в армию, но вскоре режиссер Сергей Эйзенштейн отозвал его для участия в съемках фильма "Иван Грозный". До 1944 года художник работал в Алматы, при этом помогая еврейским беженцам из Польши.

На выставке представлены графические работы Меера Аксельрода, объединенные общей темой "Немецкая оккупация": эскизы и наброски к сериям "Немецкая оккупация" ("Зверства немцев"), "Гетто", а также иллюстрации к книгам о Великой Отечественной войне и рабочие материалы. Выставку дополняют две работы на тему Холокоста другого советского художника, уроженца Беларуси, Абрама Моносзона. Представленные работы экспонируются в Минске впервые.

Выставку можно посетить до 12 ноября.

Вход платный.

Место: ул. К. Маркса, 12 (Национальный исторический музей Беларуси).

Время: с 11.00 до 19.00.

…или дегустируем блюда белорусской кухни

Фото из архива
Фото из архива

В эти выходные в Минске завершается Неделя белорусской кухни, так что тем, кто еще не успел попробовать традиционные деликатесы, стоит поспешить.

Акция проходит в столице в 18-й раз. В этом году участие в ней принимают 66 объектов общественного питания, которые готовы предложить гостям пять блюд национальной кухни: салат из курицы с овощами и медово-горчичной заправкой, солянку шляхетскую, буженину с печеными овощами и сметанным соусом, картофельные колдуны с мясом и сметаной, печеное яблоко с творожными блинчиками.

Принцип Недели белорусской кухни - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Блюда разработаны совместно с шеф-поваром ресторана "Усадьба". С перечнем участников можно ознакомиться на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Место: кафе и рестораны Минска.

Вечер проведем в кино

Фото из архива
Фото из архива

В эти выходные ценителей хорошего кино ждет настоящий подарок: превосходный британский фильм в белорусской аранжировке. На этот раз преданные поклонники проекта “Беларускія ўікэнды” смогут насладиться замечательной биографической драмой режиссера Хью Хадсона под названием “Вогненыя калясніцы”.

Фильм, вышедший на экраны в 1981 году, был очень горячо принят кинематографистами и критиками всего мира. Картина завоевала четыре премии "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшие костюмы", "Лучший оригинальный саундтрек". Кинолента также была отмечена наградой "Золотой глобус" как "Лучший иностранный фильм", тремя премиями Британской киноакадемии (BAFTA), двумя призами Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Фильм повествует о противостоянии двух атлетов-бегунов, представлявших Великобританию на летней Олимпиаде 1924 года в Париже. Один из них - студент Кембриджа, еврей Гарольд Абрахамс, второй - шотландский миссионер Эрик Лиддел. В центре внимания авторов фильма не столько спортивное состязание, сколько борьба двух характеров, двух разных мировоззрений.

Главные роли исполнили Бен Кросс и Иэн Чарлсон. В фильме также снимались Николас Фэррел, Найджел Хэверс, Дэниэл Джерролл и другие.

Вход платный.

Место: пр. Победителей, 13 (кинотеатр "Москва").

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль "Анимаевка-2018" в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

ХXI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2018" пройдет 26-28 октября в Могилеве.

В основной конкурс анимационных фильмов из 404 заявленных вошла 61 работа, а в конкурс детского анимационного творчества - 54. Хозяева фестиваля представят в конкурсной программе 18 анимационных фильмов, причем 6 из них - работы могилевской детской анимационной студии "Карандаш". Свои фильмы представят также киностудия "Беларусьфильм", Белорусская государственная академия искусств, студия детской мультипликации "Энфис", детская студия анимации "Мультифокус" и студия мультфильмов "Вектор АРТ".

Оценивать творчество аниматоров из 31 страны будет международное жюри, которое возглавил заслуженный деятель искусств Российской Федерации профессор Леонид Носырев. Победители фестиваля в 11 номинациях конкурса анимационных фильмов будут награждены дипломом и призом "Большой хрустальный карандаш", а лучшие детские работы отметят также дипломами и призом "Малый хрустальный карандаш". В этом году появилась и новая номинация - "Лучший студенческий анимационный фильм".

По традиции на "Анимаевке" состоятся также конкурсы детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. На них представлены 317 работ из Беларуси, России и Казахстана. Больше всего творческих работ подготовили юные таланты из Могилева и Могилевской области. Победителей наградят дипломами и ценными подарками, а их имена назовут на церемонии закрытия фестиваля 28 октября.

В фестивальные дни пройдут показы мультфильмов как для детей, так и для взрослых во всех кинотеатрах Могилева, любители анимации смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с выдающимися режиссерами Беларуси, России и Украины и познакомиться с презентациями об искусстве анимации.

Идея проведения фестиваля анимационных фильмов принадлежит режиссеру киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопроката" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля, и с каждым годом география стран-участниц расширяется.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.

Соревнования по конкуру под Могилевом

Открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий пройдут 25-27 октября в Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Начало состязаний запланировано на 10.00.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Могилевской, Гродненской, Витебской, Брестской, Гомельской и Минской областей. Кроме того подана предварительная заявка от любителей конного спорта из России. Юноши и девушки 2004 года рождения и моложе, всадники на молодых лошадях 4-5 лет, а также любители конного спорта будут преодолевать препятствия от 100 до 110 см. Наездникам на лошадях 5 лет и старше предложат высоту от 110 до 120 см.

По итогам состязаний лучшие наездники будут награждены медалями, ценными призами и дипломами соответствующих степеней.

Соревнования по конкуру в конном спорте по праву считаются одними из самых зрелищных и экстремальных. Организаторы состязаний приглашают всех желающих понаблюдать за грациозными отточенными движениями лошади и всадника, а также поболеть за понравившуюся пару.

Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" в Полоцке

Иоганнес Гефферт (Германия). Фото museum.by
Иоганнес Гефферт (Германия). Фото museum.by

XXIII Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" традиционно пройдет под сводами Софийского собора с 21 октября по 25 ноября.

Уже много лет фестиваль является одним из самых ярких культурных событий Беларуси. В этот раз в нем примут участие лучшие белорусские органисты, а также музыканты из Австрии, Германии, Лихтенштейна, Финляндии и Японии. У жителей и гостей города появится уникальный шанс познакомиться с органной культурой разных стран.

Во время концертов будет звучать всемирно известная классика, сочинения для органа с оркестром, транскрипции и импровизации.

В ближайшее воскресенье, 28 октября, перед публикой выступит немецкий дуэт - органист базилики Оттобойрена Йозеф Мильчицкий и обладательница замечательного сопрано (дисканта) Сюзанна Ютц-Мильчицкая. Начало концерта в 15.00.-0-

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Теги
Беларусь, досуг, развлечения, фестиваль
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