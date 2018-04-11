11 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области приступили к севу яровых зерновых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Первыми в поле вышли аграрии в Бобруйском, Глусском, Быховском, Краснопольском и Славгородском районах. На 11 апреля ранними яровыми зерновыми культурами засеяно пока 242 га площадей. "Поздний приход тепла и высокая переувлажненность почвы сдерживают работы. Но мы рассчитываем, что уже на следующей неделе, если позволит погода, аграрии массово приступят к севу яровых культур. Учитывая погодные условия, ставится задача провести посевную кампанию зерновых в максимально сжатые короткие сроки - в течение 8-10 дней", - отметили в облисполкоме.
Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 365,3 тыс. га, или 100% к уровню 2017 года (48% в структуре посевных площадей), в том числе озимые зерновые - 189,2 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые - 176,1 тыс. га.
Из областного бюджета на подготовку к весенне-полевым работам было выделено Br8,3 млн. В основном они были направлены на ремонт техники и техобслуживание машинно-тракторного парка, закупку минеральных удобрений.
В регионе продолжается обеспечение сельхозорганизаций горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, на поля вывозится органика.-0-
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