Активисты БРСМ благоустроили криницу в Могилевском районе

5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Активисты БРСМ в рамках проекта "Добрые дела тебе, моя малая родина!" благоустроили сегодня криницу возле поселка Ямница Могилевского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь обкома БРСМ Павел Алекса.

"Ежегодно в живописном месте возле поселка Ямница проводится множество спартакиад, туристических слетов, молодежных лагерей. Ближайшим местом забора воды является криница, которую уже прозвали молодежной, однако ее состояние оставляло желать лучшего. Поэтому мы приняли решение обустроить место для отдыха местных жителей и гостей", - рассказал первый секретарь обкома БРСМ.

Совместно с сотрудниками Чемерянского лесничества участники акции навели порядок на прилегающей к источнику территории, установили две скамейки, столик для отдыха и обустроили ступеньки для спуска к воде. Было заменено деревянное ограждение, защищавшее криницу от земляных оползней, а сам источник накрыли специальным щитом, на котором повесили две кружки для забора воды. Территорию в зоне кринички оградили декоративным забором.

В ближайшее время источник планируется освятить - такая договоренность достигнута с православным духовенством.

"В формате проекта "Добрые дела тебе, моя малая родина!" в разных районах области более чем на 20 криницах активисты БРСМ уже навели порядок, провели работы по благоустройству источников, - рассказал Павел Алекса. - Это наш посильный вклад в развитие территорий, привлечение в регион туристов и паломников. Ведь Могилевская область славится своими родниками. Не случайно в регионе создан тематический туристический кластер, а слоган "Край животворных криниц" по праву является одним из туристических брендов".

Завтра, 6 сентября, молодежь продолжит вершить добрые дела, но уже в Могилеве. Десант БРСМ задействуют в благоустройстве и наведении порядка на территории, прилегающей к Дворцу культуры области, который является одним из главных объектов подготовки города к предстоящему в октябре V Форуму регионов Беларуси и России.-0-

Фото Олега Фойницкого