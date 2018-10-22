Активисты БРСМ и ветераны комсомола в Гомеле высадят деревья к 100-летию ВЛКСМ

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественный митинг, посвященный 100-летию комсомола, пройдет сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

У памятника героям-комсомольцам в полдень соберутся ветераны комсомольского движения, активисты БРСМ, школьники, студенты. Во время митинга его участники вспомнят о вкладе, который внесли представители молодежи разных времен в развитие областного центра, региона, нашей страны и других государств. К памятнику возложат цветы и венки.

"В память о том времени, о людях с высокими стремлениями, в честь 100-летия ВЛКСМ участники митинга высадят кустарники и деревья. Молодые саженцы станут своеобразным знаком преемственности поколений", - сказал Игорь Завалей

Сегодня же в Гомеле пройдет открытый диалог "Комсомол: вчера и сегодня". Лидеры комсомольского движения разных лет поделятся опытом с активистами БРСМ.

Мероприятия, посвященные 100-летию комсомола, проходят в эти дни по всей области. Так, в каждом районе организуют встречи поколений и мероприятия с участием ветеранов комсомольского и студотрядовского движения. Молодежные лидеры разных времен вместе проводят благотворительные акции для нуждающихся в помощи детей, пожилых людей, спортивные, творческие состязания, открытые диалоги, готовят капсулы с наказом будущим поколениям.-0-