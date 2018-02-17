Активность и коммуникабельность должны быть основными качествами депутатов - Шорец

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета должны обладать такими качествами, как активность, коммуникабельность и желание трудиться на благо своих избирателей. Такое мнение высказал журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, который сегодня досрочно проголосовал на выборах в Минский городской Совет депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Я и моя семья отдаем свой голос тому кандидату, который делает и уже что-то сделал конкретное для города и страны, а не просто лозунгами и красивыми словами пытается завоевать голоса избирателей", - отметил Андрей Шорец.

Пользуясь случаем, он пригласил минчан на избирательные участки, чтобы проголосовать за понравившегося кандидата. "Уверен, что депутаты Мингорсовета нового созыва будут достойными людьми, примут активное участие в жизни города", - добавил он.

На избирательный участок №9 Мирошниченковского избирательного округа, расположенный в гимназии №6, Андрей Шорец пришел с супругой и детьми. Он признался, что сегодня планирует побывать на других праздничных мероприятиях в городе, а завтра намерен провести время с семьей.-0-

Фото Александра Дидевича