Акции ЗОЖ пройдут в аптеках и на предприятиях Минска 17 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения пройдут в столичных аптеках и на промышленных предприятиях 17 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском Центре здоровья.

С 10.00 до 15.00 в аптеках РУП "Белфармация" по ул. Уральская,16 и Осипенко,2 все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, пройти первичную диагностику, получить необходимые консультации, каким образом изменить свое поведение, чтобы снизить риски возникновения и развития сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринологических заболеваний. Также участникам акции предложат заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, а на площадках информационных пунктов будут раздавать памятки, буклеты, листовки по тематике ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний.

Аналогичные встречи с медработниками запланированы в проектном НИУП "Белнипиэнергопром", культурно-спортивном центре УП "Минское отделение БЖД", УП "Минскзеленстрой", ОАО "Белметалл", ОАО "Элема", инспекции МНС Первомайского района Минска и парикмахерской по ул. Белинского,19.

Как пояснили в Центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства.

В Беларуси сохраняется значительная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, которая на протяжении последних двух десятилетий составляет 10 и более лет. Среди причин, влияющих на такую разницу, - поведенческие факторы риска: курение, высокое потребление алкоголя, нездоровое питание и недостаточная физическая активность. В сумме эти факторы повышают риск развития неинфекционных заболеваний.

Изначально информационно-образовательные мероприятия в Минске проводились с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но затем медики расширили перечень факторов риска, на которые необходимо влиять для оздоровления населения. Первая масштабная акция состоялась 7 февраля этого года. За 9 месяцев проведено более 3,4 тыс. мероприятий в учреждениях здравоохранения, аптеках, гипермаркетах и магазинах, на рынках, предприятиях, в учреждениях образования и прочих местах. Их посетили почти 220 тыс. человек, 90% которых также участвовали в проводимом анкетировании. При этом более 140 тыс. респондентов отметили у себя проявление определенных признаков заболеваний.

Организаторы - Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-