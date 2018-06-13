Акция по безвозмездному донорству пройдет в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-агитационная акция "Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!" пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Каждый желающий может стать безвозмездным донором крови. Во время мероприятия наградят коллективы лучших учреждений - участников донорского движения, будут чествовать безвозмездных доноров. Выступят творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. В программе проведение автограф-сессии со знаменитыми спортсменами, молодежный флешмоб. Акция пройдет в ТРЦ Galleria Minsk c 15.00 до 19.00.

Всемирный день донора крови будет отмечаться в Беларуси 14 июня. Его девиз "Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!" призывает людей заботиться о других, формировать социальные связи и сплоченное гражданское общество.

По состоянию на 1 января в Беларуси насчитывается более 96 тыс. доноров крови и компонентов. В 2017 году каждая четвертая донация была безвозмездной. Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. В мире 60 стран обеспечивают запасы крови добровольными безвозмездными донациями.

Коллективы Министерства здравоохранения, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий выражают огромную признательность и благодарность всем добровольным безвозмездным донорам. Личное участие в донорском движении является ярким выражением гуманизма, доброты и патриотизма.-0-