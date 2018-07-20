Акция "Помощь профсоюзов - в уборочную страду" стартовала в Гомельской области

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Помощь профсоюзов - в уборочную страду" стартовала в Гомельском регионе по инициативе областного объединения профсоюзов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе объединения.

Основной целью инициативы является помощь в создании достойных условий для тружеников села в период жатвы-2018. Как отметили в пресс-службе, решение о проведении акции принято на президиуме областного объединения профсоюзов. "Итоги месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда показали, что к уборочным работам сельхозорганизации региона подготовились в этом году значительно лучше. Так, количество выявленных нарушений в сравнении с весенней посевной кампанией уменьшилось в среднем на 25%. Однако некоторые хозяйства не смогли устранить отдельные нарушения правил охраны труда в силу экономических причин. Именно таким организациям и будет оказана помощь от профсоюзов области", - пояснили в объединении.

Первыми, кто получил помощь во время акции, стали четыре сельхозорганизации Лоевского района. Водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды сегодня были переданы аграриям КСУП "Малиновка-Агро", КСУП "Совхоз "Заря", КСУП "Бывальки" и КСУП "Днепровец".

"Профсоюзы традиционно участвуют в уборочной кампании. И в этом году мы решили пойти еще по одному направлению. К инициативе подключились все областные организации отраслевых профсоюзов", - прокомментировал председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Лидер профдвижения региона напомнил также, что в профсоюзах работают главные технические инспекторы и главные инспекторы труда, обратившись к которым, можно получить соответствующую помощь.

На следующей неделе акция профсоюзов пройдет в Кормянском районе.-0-