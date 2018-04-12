Акция помощи бездомным животным пройдет 21 апреля в минском парке Тиволи

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Дорога домой" пройдет в минском парке "Тиволи" 21 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Общественное объединение защиты животных "Эгида" приглашает всех неравнодушных к судьбе бездомных четвероногих присоединиться к акции в той или иной форме, в том числе и подарить им новую жизнь. В этот день 60 котов и собак будут ждать встречи с будущим хозяином. "Все наши подопечные здоровы, привиты, по возрасту стерилизованы. Каждого, кто возьмет себе питомца, ждут подарки от организаторов и партнеров: корм, адресник, бесплатная консультация ветеринара и кинолога, - отметили в объединении. - Всем, кто целенаправленно приедет на акцию ради нового друга, не забыть прихватить поводок и ошейник для собак и переноску/сумку для котов, а также паспорт для составления договора о передаче.

Кроме того, в парке будет работать "Палатка помощи", куда можно принести корм, амуницию, наполнители, переноски, лотки и все, что необходимо для содержания животных в приютах и на передержках. Либо сделать пожертвование на эти цели, поучаствовать в благотворительных аукционах. Таким образом каждый неравнодушный сможет помочь волонтерам в их каждодневной заботе о бездомных животных.

Более праздничной акцию помогут сделать выступления артистов, аниматоров и фокусников, развлечения и фотозоны для детей и взрослых. Владельцы домашних питомцев также смогут получить бесплатную консультацию ветврача, кинолога. Планируются и консультации по оказанию помощи диким животным от Центра помощи диким животным и птицам "Сирин".-0-