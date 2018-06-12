Акция помощи бездомным животным пройдет 23 июня в минском парке Тиволи

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Дорога домой" пройдет в минском парке Тиволи 23 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Общественное объединение защиты животных "Эгида" приглашает всех желающих принять участие в акции. В этот день 60 котов и собак будут искать себе новых хозяев. "Все животные здоровы, привиты, по возрасту стерилизованы. Перед акцией их осмотрят ветеринары из госветслужбы. Кота или собаку можно будет забрать бесплатно", - отметили в объединении. Всем, кто приедет с целью выбрать себе животное, нужно захватить поводок и ошейник для собак, переноску/сумку для котов. При передаче животных новому владельцу составляется акт, поэтому при себе необходимо иметь паспорт. На все вопросы потенциальных хозяев будут готовы ответить ветеринары и кинологи.

В парке будет работать "Палатка помощи", куда можно принести корм, амуницию, наполнители, переноски, лотки - все, что необходимо для содержания животных в приютах и на передержках. Также все желающие смогут сделать пожертвование прямо на месте.

Во время акции планируются выступления белорусских артистов. У желающих будет возможность сделать на память моментальное фото. Для самых маленьких будут работать аниматор и аквагримеры.

Акция проводится с 13.00 до 18.00.-0-