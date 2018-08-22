Акцию по обустройству родников проводят в Гомельской области

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает принять участие в акции "Оживим родники Гомельщины!", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт комитета.
Выступать инициаторами и принимать участие в мероприятиях по обустройству могут как трудовые коллективы и общественные организации, так и отдельные граждане. Свои предложения можно оставлять по телефонам 8(0232)25-27-44 или 8(0232)23-24-89, а также обращаться в районную инспекцию.
В этом году на территории региона уже обустроено три родника при участии сотрудников Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Два из них - в Мозырском районе: "Кустовница" в населенном пункте Криничный и "Добрица" в н.п. Нагорные. Еще один - в населенном пункте Кленки Гомельского района.
Акция "Оживим родники Гомельщины!" - часть глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину".-0-
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